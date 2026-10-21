Negocierile au avut loc într-un grandios palat imperial din Sankt Petersburg și au marcat a noua întâlnire față în față dintre Witkoff și Putin. Discuțiile au început cu un gest de bunăvoință din partea Rusiei: eliberarea lui Stephen Hubbard, un fost profesor american pensionar, deținut în Rusia, a cărui eliberare îi fusese cerută liderului de la Kremlin de președintele SUA, Donald Trump, potrivit Reuters.

Întâlnirea de miercuri a avut loc pe fondul îngrijorărilor de la Kiev și ale aliaților Ucrainei că Statele Unite se îndepărtează de Ucraina, inclusiv prin suspendarea temporară a transmiterii unor informații de intelligence în timp real despre atacurile rusești și prin afectarea comunicațiilor militare ale armatei ucrainene.

Cele mai recente discuții au avut loc, de asemenea, la peste doi ani după ce Trump a promis, în campania electorală pe care a câștigat-o, că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore.

Unde ar putea avea loc negocierile

Kremlinul a anunțat că noile negocieri de pace în format trilateral, care s-ar desfășura la nivel tehnic, ar putea avea loc la Abu Dhabi și s-ar concentra asupra modalităților de garantare a securității Ucrainei și Rusiei după încheierea războiului. Acestea ar putea începe în jurul datei de 10 noiembrie sau ulterior, a precizat Kremlinul. Ultimele negocieri de pace mediate de SUA au avut loc în februarie, înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului.

Kremlinul a avut însă o atitudine mai rezervată în privința rezultatelor discuțiilor pe care Witkoff le-a purtat cu o zi înainte, la Oslo, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderii Finlandei și Norvegiei, precum și cu reprezentanți europeni și ai NATO. Witkoff i-a spus lui Putin că discuțiile au fost caracterizate de „un anumit grad de dinamism”, iar un oficial american a declarat că Ucraina a venit cu idei și propuneri noi.

„Aceste nuanțe, ca să spunem așa, nu ne mulțumesc pe deplin”, le-a declarat reporterilor consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, după întâlnirea de la Sankt Petersburg, care a durat aproape trei ore.

Posibilă întâlnire între Trump, Putin și Xi Jinping

Ucraina și Rusia sunt în continuare foarte departe una de cealaltă în privința condițiilor unui eventual acord de pace, deși Trump a intensificat recent presiunile asupra Kievului pentru a ajunge la o înțelegere. Marți, el a declarat că a venit momentul ca Ucraina să pună capăt războiului, în caz contrar urmând să se confrunte cu „un lucru foarte rău”.

În cadrul discuțiilor de miercuri, Putin s-a oferit, de asemenea, să îl ajute pe Trump în gestionarea situației din Iran. Liderul rus a afirmat că Rusia are o relație de mai multe decenii cu Teheranul și că a propus în repetate rânduri să folosească această relație pentru a răspunde preocupărilor SUA privind programul nuclear iranian. Putin i-a transmis lui Witkoff că un acord cu Teheranul este posibil și necesar, potrivit Kremlinului.

Președintele rus i-a spus emisarului american că Rusia ar putea furniza Statelor Unite cantități mari de îngrășăminte, pentru a-i ajuta pe fermierii americani.

A fost discutată și posibilitatea unei întâlniri în China, luna viitoare, între Trump, Putin și președintele chinez Xi Jinping. Kremlinul a declarat că Beijingul pregătește deja ceea ce ar urma să fie prima întâlnire de acest fel din istorie.

„Idei noi”

Putin a dat puține semne că ar fi dispus să facă compromisuri în privința principalelor sale obiective de război. Printre acestea se numără preluarea controlului deplin al Rusiei asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei, excluderea aderării Kievului la NATO și încheierea unui acord de pace cuprinzător, în locul unui armistițiu temporar.

La discuțiile cu Witkoff a participat și Kirill Dmitriev, emisarul special al lui Putin pentru investiții. Kremlinul a anunțat că au fost abordate proiecte economice comune majore, inclusiv unele aflate în apropierea etapei de realizare.

Witkoff a declarat că i-a adus lui Putin documente care conțin diverse idei pentru un posibil acord de pace, pe care liderul rus să le analizeze. De asemenea, Jared Kushner, ginerele lui Trump, dorea să îi transmită lui Putin câteva idei. Kushner s-a alăturat ulterior discuțiilor prin telefon, de la distanță.

Zelenski a declarat că speră să discute aspecte esențiale privind încheierea războiului în cadrul unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump.

Kremlinul a afirmat în repetate rânduri că orice întâlnire între Putin și Zelenski ar trebui pregătită minuțios în prealabil de consilierii celor doi lideri, pentru ca aceasta să aibă rezultate concrete.

Relațiile dintre SUA și Ucraina, în deteriorare

Relațiile dintre Statele Unite și Ucraina s-au deteriorat puternic după ce Trump a anunțat, la începutul acestei luni, un acord privind exporturile de motorină din Rusia, menit să contribuie la reducerea prețurilor în SUA. Creșterea costurilor carburanților, după ce Trump a lansat atacurile asupra Iranului, a afectat Partidul Republican înaintea alegerilor legislative din noiembrie.

După anunțarea acordului privind motorina, Ucraina s-a plâns de perturbări în schimbul unor informații de intelligence și în utilizarea sistemului de sateliți militari Starshield. Zelenski a declarat însă că, în urma întâlnirii de marți de la Oslo, s-a ajuns la un acord pentru rezolvarea acestor probleme.

Citând oficiali americani și persoane familiarizate cu situația, publicația The Wall Street Journal a relatat miercuri că miliardarul Elon Musk ar fi ordonat săptămâna trecută reducerea capacității unei versiuni militare a serviciului de internet prin satelit Starlink, operat de SpaceX, pe care Ucraina se bazează pentru a detecta și urmări atacurile rusești cu rachete balistice.

Reuters nu a putut verifica imediat informația.

Musk a declarat că orice astfel de decizie este luată de armata americană sau de președintele SUA. Trump a afirmat că nu este responsabil pentru această măsură, iar secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat miercuri că Washingtonul nu a restricționat accesul Kievului la Starlink.