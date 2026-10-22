Declarația a făcut-o, miercuri, unul dintre principalii consilieri ai lui Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu emisarul președintelui Trump, Steve Witkoff, în orașul Sankt Petersburg.

Potrivit oficialului rus, discuțiile trilaterale ar putea avea loc luna viitoare, în jurul datei de 10 noiembrie, în Abu Dhabi - capitala Emiratelor Arabe Unite.

În ciuda semnalelor privind reluarea negocierilor de pace, Rusia a lansat, azi-noapte, un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului.

Sunt cel puțin 16 morți, iar mai multe locuințe au fost avariate.

Înainte de miezul nopții, rachete rusești au lovit un cartier din estul capitalei ucrainene. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a avertizat populația că orașul este atacat cu rachete balistice și le-a cerut oamenilor să se adăpostească. Au fost distruse mai multe case, o clădire în care funcționează un service auto și o benzinărie.

Atacul a avut loc în aceeași zi în care Moscova și-a exprimat disponibilitatea de a relua negocierile trilaterale cu Statele Unite și Ucraina, pentru încheierea războiului.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Aș dori să vă rog să transmiteți cele mai sincere mulțumiri ale mele nu doar președintelui (Trump), ci și soției sale, Prima Doamnă, pentru contribuția sa la soluționarea problemelor umanitare”.

Steve Witkoff, trimisul special al administrației Trump: „Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, iar pentru asta vă salut, vă felicit și vă mulțumesc încă o dată”.

Întâlnirea emisarului american Steve Witkoff cu Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, la o zi după consultările cu Volodimir Zelenski, la Oslo, ar fi trebuit să aibă efectul de a readuce Kievul și Moscova la masa negocierilor - deocamdată însă doar la nivel tehnic.

Steve Witkoff: „Sper să luați în considerare reluarea negocierilor trilaterale, între Ucraina, Rusia și SUA”.

Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus: „Președintele rus a precizat că suntem, în principiu, pregătiți să reluăm discuțiile trilaterale după 10 noiembrie, având ca temă principală crearea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina, după încheierea conflictului”.

Trump pune presiune, însă, tot asupra lui Zelenski.

Donald Trump: „A venit momentul să încheie un acord. Zelenski trebuie să vrea să încheie acest război. Iar dacă nu o face, cred că lucrurile vor lua o turnură foarte nefavorabilă. Să nu uitați un lucru: am oferit foarte mult Ucrainei. Nu am primit absolut nimic în schimb, în afară de suferință, moarte și pierderi financiare uriașe”.

Michael Clarke, analist de securitate Sky News: „Ne-am învârtit în cerc de trei ori până acum, din martie 2025, când Trump s-a întors la Casa Albă. Suntem exact în același loc. Putin nu va ceda nimic, dimpotrivă, pretențiile sale continuă, de fapt, să crească, în timp ce Trump îi tot spune lui Volodimir Zelenski că trebuie să facă concesii. „E ușor să tratezi cu Putin", spune Trump. Normal, pentru că acesta nu cedează nimic...”.

Ca să-și arate bunăvoința, Putin a declarat că a fost de acord să elibereze, din rațiuni umanitare, un cetățean american, închis pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei.

Stephen Hubbard, profesor pensionar din Michigan, avea 72 de ani când a fost condamnat, în 2024, la aproape șapte ani de închisoare, într-o colonie penitenciară.

Donald Trump susține că Hubbard a fost eliberat în urma unei solicitări pe care i-a adresat-o el, direct, lui Vladimir Putin, în cadrul convorbirii telefonice de săptămâna trecută. Iar Putin nu i-a cerut nimic în schimb.