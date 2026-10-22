Comisia interguvernamentală ruso-slovacă pentru cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică va ţine o şedinţă la Moscova pe 26 octombrie, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei. Aceasta ar fi prima întâlnire de la atacul Rusiei asupra Ucrainei din 2022, scrie Reuters, citată de Agerpres.

Reuniunea se va concentra pe energie, inclusiv energia nucleară, precum şi pe agricultură, mediu, sport şi cultură, a precizat ministerul.

Voce discordantă în UE

Reluarea consultărilor vine în urma vizitelor repetate la Moscova ale prim-ministrului Robert Fico, inclusiv în luna mai a acestui an. Punctele de vedere ale lui Fico fac notă discordantă în cadrul UE, care are 27 de state membre, după înfrângerea liderului maghiar pro-rus Viktor Orban în alegerile din aprilie.

„Tema principală va fi energia şi posibilitatea de a coopera în asigurarea aprovizionării cu resurse strategice”, a declarat ministerul. „Partea slovacă este, de asemenea, interesată să discute despre aprovizionarea cu gaze naturale şi continuarea aprovizionării cu petrol”, menţionează comunicatul de la Bratislava.

Slovacia, care achiziţionează petrol şi gaze din Rusia, ar trebui să înceteze achiziţiile de gaze până la sfârşitul anului 2027, conform unui plan al UE de a priva Rusia de resursele financiare care îi finanţează războiul din Ucraina.

Ministerul a dat asigurări că Slovacia, în dezvoltarea relaţiilor cu Rusia, „îşi bazează în continuare abordarea pe calitatea sa de membru al Uniunii Europene şi al Alianţei Nord-Atlantice şi pe respectarea angajamentelor care decurg din această calitate”, dar spune că a dorit, pe de altă parte, să creeze spaţiu pentru dialog.

Viziunile unui lider naționalist

Fico, un naţionalist populist aflat la al patrulea mandat în funcţia de prim-ministru al acestei ţări din Europa Centrală, a criticat sancţiunile UE împotriva Rusiei şi a dat vina pe Ucraina pentru întreruperea aprovizionării cu petrol a Slovaciei de la începutul acestui an, întrerupere pe care Kievul a atribuit-o atacurilor ruseşti.

El a suspendat ajutorul militar al Slovaciei pentru Ucraina, dar exporturile de muniţie şi echipament militar continuă pe bază comercială, inclusiv din partea companiilor cu capital de stat.

Fico a declarat că ar prefera ca Slovacia să fie neutră, mai degrabă decât membră a NATO, şi a afirmat că nu doreşte ca soldaţii slovaci să lupte într-un război cu Rusia declanşat de clauza de apărare reciprocă a NATO.

El a acuzat Occidentul că ar putea provoca o confruntare cu Rusia, în timp ce agenţiile de informaţii occidentale spun că acţiunile Occidentului sunt pur defensive şi au avertizat asupra unei posibile escaladări din partea Rusiei.