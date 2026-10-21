În opinia sa, liderul de la Casa Albă ar putea fi dispus să facă concesii privind suveranitatea Ucrainei în schimbul ajutorului lui Vladimir Putin pentru soluționarea conflictului dintre Washington și Iran, scrie Kyiv Post.

Într-un interviu acordat jurnalistei Elizabeth Vargas, de la NewsNation, Clark a descris posibilul scenariu drept „o înțelegere extrem de coruptă și periculoasă”. El avertizează că presiunile americane asupra Kievului ar putea împinge Ucraina spre capitulare, în timp ce Moscova ar fi recompensată pentru agresiunea militară.

„Dacă reușește să facă Ucraina să eșueze, o predă pe Ucraina lui Putin”, a declarat generalul în rezervă.

Clark suspectează o înțelegere între Trump și Putin

Potrivit interpretării lui Clark, Trump ar putea încerca să obțină sprijinul liderului rus pentru a exercita presiuni asupra Teheranului în privința programului său nuclear. În schimb, Moscova ar putea cere concesii legate de Ucraina.

„Este o înțelegere extrem de coruptă și periculoasă. Președintele Statelor Unite ar trebui să fie liderul lumii libere. Trebuie să se comporte ca atare, nu să se apropie de Putin”, a afirmat Clark.

Întrebat dacă Putin i-ar putea oferi lui Trump ajutor pentru soluționarea războiului cu Iranul în schimbul unor concesii privind Ucraina, generalul a răspuns: „Exact. Exact asta se conturează.”

Clark nu a prezentat dovezi directe care să confirme existența unui asemenea acord. Declarațiile sale reprezintă propria interpretare a acțiunilor recente ale președintelui american și a priorităților sale diplomatice.

Generalul a făcut o paralelă cu Acordul de la München din 1938, când Marea Britanie și Franța au acceptat anexarea regiunii Sudeților din Cehoslovacia de către Germania nazistă, fără participarea Cehoslovaciei la negocieri.

„Am mai văzut acest scenariu: München, 1938. Marile puteri s-au întâlnit cu Adolf Hitler”, a declarat Clark.

„Au sacrificat Cehoslovacia, iar acest lucru nu a împiedicat izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial.”

În opinia sa, încheierea unui război prin sacrificarea suveranității țării invadate ar submina principiile internaționale pe care Statele Unite le-au apărat de-a lungul timpului.

„Regula fundamentală este că ești liderul lumii libere. Te opui agresorilor”, a spus generalul.

Acesta a insistat că oprirea conflictului nu trebuie să devină un obiectiv care să justifice renunțarea la drepturile statului atacat.

„Nu poți spune că cel mai important lucru este oprirea unui război. Nu acesta este lucrul cel mai important. Prioritatea este să fie menținut dreptul națiunilor de a fi libere și de a nu fi invadate.”

Clark a comparat situația și cu negocierile purtate de Statele Unite în timpul războiului din Vietnam, argumentând că acordurile încheiate fără protejarea adecvată a intereselor unui aliat pot avea consecințe dezastruoase.

Ucraina, vulnerabilizată de restricțiile americane

Avertismentul generalului vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Washington. Printre motivele disputelor se numără decizia lui Trump de a relaxa sancțiunile asupra sectorului energetic rus, informațiile privind restricționarea comunicațiilor prin satelit și întârzierile în livrarea unor rachete esențiale pentru apărarea antiaeriană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonul că nu a furnizat din timp informații de intelligence despre recentele atacuri rusești cu rachete balistice și că a încetinit serviciile prin satelit utilizate de forțele ucrainene.

În timpul interviului acordat luni, Clark a povestit că a observat o îngrijorare tot mai mare în rândul oficialilor europeni din domeniul securității, în timpul unei vizite recente la Varșovia.

„Când și-au dat seama că am întrerupt accesul la Starlink și am oprit furnizarea informațiilor de intelligence, iar rachetele cădeau — 38 de rachete au lovit zone din jurul Kievului într-o singură noapte —, au înțeles ce se întâmplă”, a afirmat Clark, referindu-se la efectele întreruperilor semnalate.

Generalul a susținut că situația afectează inclusiv imaginea Statelor Unite în rândul aliaților europeni.

„Ei știu că președintele Trump nu este liderul lumii libere. Ei cred că a încheiat o înțelegere coruptă cu Vladimir Putin... Mă doare cu adevărat, ca american, să aud oameni spunând asemenea lucruri despre președintele nostru.”

Potrivit publicației Kyiv Post, restricțiile care au afectat capacitățile satelitare Starshield au perturbat operațiunile militare ucrainene, inclusiv utilizarea dronelor interceptoare împotriva atacurilor aeriene rusești.

Zelenski a ridicat aceste probleme luni, în cadrul unei discuții telefonice cu membri ai Congresului american din ambele partide. Liderul ucrainean a avertizat că întârzierile în furnizarea armamentului și a informațiilor de intelligence de care țara sa are urgent nevoie slăbesc capacitatea de apărare a Ucrainei.

Administrația Trump a negat că ar fi suspendat în mod deliberat schimbul de informații cu Kievul. De asemenea, oficialii americani au contestat afirmațiile potrivit cărora Washingtonul ar fi ordonat restricționarea serviciilor prin satelit.

Summit Trump-Putin-Xi, fără participarea Ucrainei?

Clark a criticat și posibilitatea organizării unui summit în trei, la care să participe Donald Trump, Vladimir Putin și președintele Chinei, Xi Jinping. Întâlnirea ar putea avea loc luna viitoare, în marja summitului de cooperare economică Asia-Pacific (APEC), programat în orașul chinez Shenzhen.

Posibilitatea unei asemenea reuniuni provoacă îngrijorare la Kiev, unde există temeri că liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei ar putea discuta despre încheierea războiului fără participarea reprezentanților ucraineni.

„De ce ar trebui China să fie la masa negocierilor pentru a decide soarta Ucrainei? Și de ce Ucraina nu ar fi prezentă la acea masă?”, a întrebat Clark.

„Cum poți decide soarta Ucrainei fără ca Ucraina să fie acolo?”

Generalul a sugerat că Beijingul și Moscova ar putea folosi o asemenea întâlnire pentru a determina Washingtonul să reducă și mai mult sprijinul acordat Kievului, prezentând capitularea Ucrainei drept o cale de încheiere a războiului.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a avertizat că un summit între Trump, Putin și Xi Jinping, desfășurat fără participarea lui Volodimir Zelenski, ar putea încuraja Moscova să își continue invazia.