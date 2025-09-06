Ultimele fotografii pe care le-a postat un cuplu britanic înainte de a muri în tragedia funicularului din Lisabona

Stiri externe
06-09-2025 | 12:26
funicular lisabona
AFP

Un cuplu britanic care a murit în tragedia de funicular în Lisabona a postat o fotografie pe Instagram, cu câteva momente înainte de tragedie. 

autor
Lorena Mihăilă

Cei doi au fost identificați ca fiind Kayleigh Gillian Smith și iubitul ei, William Nelson. Ei se aflau în vagonul funicularului Gloria, care a deraiat și a coborât în viteză un deal, înainte de a se izbi de un hotel din centrul zonei turistice a capitalei portugheze.

Smith, în vârstă de 36 de ani, regizoare de teatru, și Nelson, în vârstă de 44 de ani, lector, au murit alături de un bărbat britanic în vârstă de 82 de ani și alte 13 persoane. Alte 22 de persoane au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă la spital, scrie The Independent.

Cuplul era din Cheshire și se afla în vacanță la Lisabona.

Cu câteva ore înainte de moartea lor, cei doi au postat fotografii în care zâmbeau în fața unor obiective turistice populare, printre care castelul Sao Jorge.

Teatrul MADS din Macclesfield a postat vineri seara un mesaj omagial în care spunea: „Cu mare tristețe trebuie să anunțăm moartea lui Kayleigh Smith și a partenerului ei, Will Nelson, în tragedia funicularului din Lisabona. Kayleigh era un membru apreciat al comunității noastre și a adus contribuții considerabile atât la MADS, cât și la teatrul din nord-vestul Angliei. Este într-adevăr o pierdere tristă pentru noi toți, cei de la teatru.”

Într-o declarație, poliția din Cheshire a afirmat că sprijină familiile celor doi rezidenți din zona de nord-vest în urma tragediei.

Aceștia au adăugat că identificarea oficială nu a avut încă loc.

Un purtător de cuvânt al poliției din Cheshire a declarat: „Putem confirma că două dintre persoanele care au decedat în urma incidentului cu funicularul din Lisabona sunt, se pare, rezidenți din zona de nord-vest. Deși identificarea oficială nu a avut încă loc, familiile celor două persoane, un bărbat de 44 de ani și o femeie de 36 de ani, au fost informate și sunt sprijinite în acest moment de ofițeri specializați”.

Funicularul Gloria, vechi de 140 de ani

Funicularul Gloria, vechi de 140 de ani, era plin de pasageri când a deraiat, ucigând cinci cetățeni portughezi, trei cetățeni britanici, doi canadieni, doi sud-coreeni, un american, un francez, un elvețian și un ucrainean.

Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, a descris incidentul ca „una dintre cele mai mari tragedii din trecutul nostru recent”.

Se desfășoară anchete pentru a stabili cauza accidentului, iar biroul guvernamental pentru investigarea accidentelor aeriene și feroviare a declarat că a finalizat analiza epavei. Se așteaptă ca raportul preliminar să fie publicat săptămâna viitoare.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că premierul Sir Keir Starmer este „profund îndurerat” de moartea a trei cetățeni britanici. „Gândurile sale sunt alături de familiile lor și de cei afectați de acest teribil incident. Suntem alături de Portugalia în aceste momente dificile”.

Concluzia provizorie a anchetei în cazul tragediei din Lisabona

În Lisabona, autoritățile au finalizat primele investigații în cazul funicularului deraiat. Presa locală spune că totul a pornit de la cablul de oțel care punea în mișcare vagonul, în ciuda mentenanței efectuate chiar în dimineața accidentului.

Resturile funicularului deraiat au fost ridicate la mai bine de 24 de ore de la accident, după ce autoritățile au finalizat ancheta la fața locului. Una dintre cauze pare să fie cablul din oțel al vagonului deraiat, aflat la jumătatea duratei de viață, și care s-ar fi rupt în timpul coborârii. Asta, în ciuda faptului că funicularul a fost verificat chiar în dimineața accidentului, fără să fi fost găsite defecte.

 
 
Sursa: StirilePROTV

Etichete: accident, fotografie, lisabona,

Dată publicare: 06-09-2025 12:26

