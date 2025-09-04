Imagini terifiante cu călătorii care au scăpat din tragedia funicularului deraiat în Lisabona. Frânarul, singurul identificat

Stiri actuale
04-09-2025 | 19:12
×
Codul embed a fost copiat

Portugalia este în doliu după una dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a Lisabonei, așa cum a declarat primarul Capitalei. Unul dintre faimoasele funiculare din oraș a deraiat și a izbit violent o clădire.

autor
Stirileprotv

Cel puțin 16 oameni au murit și peste 20 au fost răniți, inclusiv mai mulți străini. Nu sunt și români printre victime, a transmis Ministerul nostru de Externe. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Martorii au filmat momentele când călătorii coborau din vagonul aflat la baza pantei, dezorientați, în mijlocul unui nor de praf, căutând salvarea. Câțiva metri mai în spate, un alt vagon al funicularului Gloria era distrus.

Bărbat: „N-o să mă mai urc în viața mea într-un funicular. Când am văzut celălalt vagon coborând în viteză, am strigat către nevastă-mea: «O să murim cu toții aici.» Pentru că am crezut că vagonul care cobora îl va lovi pe al nostru. Venea în viteză mare, vedeți cât de înaltă este panta? Eram înspăimântați pentru că eram toți înăuntru. Vreo 40 de oameni.”

Femeie: „Era un vagon de tramvai în partea de jos - nu mă refer la cel care venea de sus și a fost distrus. Tramvaiul de jos deja coborâse, aproape ajunsese la capătul traseului. A mai mers aproximativ un metru și jumătate. Atunci a văzut cum tramvaiul de sus coboară în viteză, scăpat de sub control. Singurul lucru pe care l-am putut face a fost să ne întoarcem și să fugim spre bulevard.”

Citește și
funicular lisabona
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați, înaintea tragediei soldate cu 15 morți

Nu există probabil vreun turist la Lisabona care să nu fi făcut măcar o plimbare cu faimosul funicular galben, aflat în exploatare de 140 de ani, care urcă și coboară pe o colină din centrul capitalei portugheze. Miercuri seară, puțin după ora 18:00, un vagon a deraiat într-o curbă, a fost proiectat în lateral, s-a izbit violent de o clădire și s-a făcut praf. Martorii spun că vagonul era plin, cu câteva zeci de călători, și părea „scăpat de sub control, fără frâne”.

Bilanțul tragediei și ancheta

Carlos Moedas, primarul Lisabonei: „Lisabona este în doliu. Nu s-a mai întâmplat niciodată o asemenea tragedie în orașul nostru.”

În scurt timp, la fața locului au ajuns zeci de ambulanțe și mașini de intervenție. Pentru mulți călători impactul a fost fatal. A murit și un angajat portughez al companiei care exploatează funicularul.

Alistair Bunkall, Sky News Lisabona:Până acum avem o singură identificare a unei persoane decedate, frânarul funicularului, un portughez.”

Margarida Castro Martins, directorul Protecției Civile Lisabona: „Dintre cei 23 de răniți transportați la spital, doi au decedat peste noapte. În total, avem 17 decese. În ceea ce privește decesele, am identificat șapte bărbați și opt femei, toți adulți, printre care și cetățeni străini.”

Turiștii răniți — inclusiv un copil de trei ani — provin din cel puțin zece țări, printre care Germania, Spania, Italia și Franța.

Alexandre Rodrigues, purtător de cuvânt al Protecției Civile: „A sărit de pe șine și s-a izbit de clădire.”

Vagonul distrus, care a sărit de pe șine, a rămas la 30 de metri de stația de jos, înclinat la un unghi de aproximativ 45 de grade. Părți ale funicularului deraiat au rămas împrăștiate peste tot.

Potrivit presei portugheze, investigația este concentrată asupra cablului care permite funcționarea sistemului de contragreutate. Acesta face posibilă deplasarea funicularului în sus și în jos pe străduța foarte abruptă din centrul Lisabonei, un traseu de 265 de metri. Investigatorii încearcă să afle cum a sărit vagonul de pe șine și de ce sistemul de frânare nu a fost suficient pentru a opri vehiculul în condiții de siguranță.

Carris, compania publică de transport din Lisabona, a asigurat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreținere au fost respectate”, în special întreținerea săptămânală și lunară, dar și inspecțiile zilnice.

Sursa: Pro TV

Etichete: victime, lisabona, tragedie, frana,

Dată publicare: 04-09-2025 19:12

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Bilanţul accidentului de funicular din Lisabona a ajuns la 17 morţi. Printre victime - o familie germană, tatăl a decedat
Stiri externe
Bilanţul accidentului de funicular din Lisabona a ajuns la 17 morţi. Printre victime - o familie germană, tatăl a decedat

Drapelele au fost arborate în bernă la Lisabona, capitala Portugaliei, joi, după ce cel puţin 17 oameni au fost ucişi miercuri seară în accidentul în care a fost implicat funicularul Gloria, foarte popular printre turişti, informează Reuters şi EFE.

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați, înaintea tragediei soldate cu 15 morți
Stiri externe
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați, înaintea tragediei soldate cu 15 morți

Este zi de doliu în Portugalia. 15 oameni au murit și alți 18 au fost răniți, după ce faimosul funicular galben din Lisabona a deraiat și s-a lovit de o clădire. Vagonul a fost distrus complet în urma impactului.

Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei
Stiri externe
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Cel puțin 15 oameni au murit și alți 18 au fost răniți, după ce faimosul funicular galben din Lisabona a deraiat, miercuri, și s-a lovit de o clădire. Vagonul a fost distrus complet în urma impactului.

Un roman a fost ucis si un altul grav ranit, intr-un accident de munca in nordul Italiei. Carabinierii ancheteaza tragedia
Stiri Socante
Un roman a fost ucis si un altul grav ranit, intr-un accident de munca in nordul Italiei. Carabinierii ancheteaza tragedia

Un funicular plin cu lemne s-a prabusit peste doi muncitori forestieri romani.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Septembrie 2025

50:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28