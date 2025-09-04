Imagini terifiante cu călătorii care au scăpat din tragedia funicularului deraiat în Lisabona. Frânarul, singurul identificat

Portugalia este în doliu după una dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a Lisabonei, așa cum a declarat primarul Capitalei. Unul dintre faimoasele funiculare din oraș a deraiat și a izbit violent o clădire.

Cel puțin 16 oameni au murit și peste 20 au fost răniți, inclusiv mai mulți străini. Nu sunt și români printre victime, a transmis Ministerul nostru de Externe. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Martorii au filmat momentele când călătorii coborau din vagonul aflat la baza pantei, dezorientați, în mijlocul unui nor de praf, căutând salvarea. Câțiva metri mai în spate, un alt vagon al funicularului Gloria era distrus.

Bărbat: „N-o să mă mai urc în viața mea într-un funicular. Când am văzut celălalt vagon coborând în viteză, am strigat către nevastă-mea: «O să murim cu toții aici.» Pentru că am crezut că vagonul care cobora îl va lovi pe al nostru. Venea în viteză mare, vedeți cât de înaltă este panta? Eram înspăimântați pentru că eram toți înăuntru. Vreo 40 de oameni.”

Femeie: „Era un vagon de tramvai în partea de jos - nu mă refer la cel care venea de sus și a fost distrus. Tramvaiul de jos deja coborâse, aproape ajunsese la capătul traseului. A mai mers aproximativ un metru și jumătate. Atunci a văzut cum tramvaiul de sus coboară în viteză, scăpat de sub control. Singurul lucru pe care l-am putut face a fost să ne întoarcem și să fugim spre bulevard.”

Nu există probabil vreun turist la Lisabona care să nu fi făcut măcar o plimbare cu faimosul funicular galben, aflat în exploatare de 140 de ani, care urcă și coboară pe o colină din centrul capitalei portugheze. Miercuri seară, puțin după ora 18:00, un vagon a deraiat într-o curbă, a fost proiectat în lateral, s-a izbit violent de o clădire și s-a făcut praf. Martorii spun că vagonul era plin, cu câteva zeci de călători, și părea „scăpat de sub control, fără frâne”.

Bilanțul tragediei și ancheta

Carlos Moedas, primarul Lisabonei: „Lisabona este în doliu. Nu s-a mai întâmplat niciodată o asemenea tragedie în orașul nostru.”

În scurt timp, la fața locului au ajuns zeci de ambulanțe și mașini de intervenție. Pentru mulți călători impactul a fost fatal. A murit și un angajat portughez al companiei care exploatează funicularul.

Alistair Bunkall, Sky News Lisabona: „Până acum avem o singură identificare a unei persoane decedate, frânarul funicularului, un portughez.”

Margarida Castro Martins, directorul Protecției Civile Lisabona: „Dintre cei 23 de răniți transportați la spital, doi au decedat peste noapte. În total, avem 17 decese. În ceea ce privește decesele, am identificat șapte bărbați și opt femei, toți adulți, printre care și cetățeni străini.”

Turiștii răniți — inclusiv un copil de trei ani — provin din cel puțin zece țări, printre care Germania, Spania, Italia și Franța.

Alexandre Rodrigues, purtător de cuvânt al Protecției Civile: „A sărit de pe șine și s-a izbit de clădire.”

Vagonul distrus, care a sărit de pe șine, a rămas la 30 de metri de stația de jos, înclinat la un unghi de aproximativ 45 de grade. Părți ale funicularului deraiat au rămas împrăștiate peste tot.

Potrivit presei portugheze, investigația este concentrată asupra cablului care permite funcționarea sistemului de contragreutate. Acesta face posibilă deplasarea funicularului în sus și în jos pe străduța foarte abruptă din centrul Lisabonei, un traseu de 265 de metri. Investigatorii încearcă să afle cum a sărit vagonul de pe șine și de ce sistemul de frânare nu a fost suficient pentru a opri vehiculul în condiții de siguranță.

Carris, compania publică de transport din Lisabona, a asigurat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreținere au fost respectate”, în special întreținerea săptămânală și lunară, dar și inspecțiile zilnice.

