De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Este zi de doliu în Portugalia. 15 oameni au murit și alți 18 au fost răniți, după ce faimosul funicular galben din Lisabona a deraiat și s-a lovit de o clădire. Vagonul a fost distrus complet în urma impactului.

Printre răniți se află și un copil, dar și străini. Numărul acestora nu se cunoaște încă.

Până la acest moment, nu sunt informații că printre victime ar fi și cetățeni români, potrivit ministerului nostru de Externe. Imaginile surprinse de martori arată haosul produs după ce faimosul funicular Gloria a deraiat într-o curbă, s-a izbit de o clădire și s-a făcut bucăți. Se deplasa la vale cu viteză, aparent fără frâne, au povestit martorii.

???????? At least 15 dead and 18 injured: 5 seriously, 13 lightly (including a child) after Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, derailed, according to CNN Portugal. pic.twitter.com/aL0rPQxsHO — Pisklauren (@pisklauren) September 3, 2025

Martor: Discutam la capătul liniei când am văzut cum vagonul s-a deplasat între un metru și un metru și jumătate și s-a oprit brusc. Era plin de oameni. Am rămas să ajutăm, însă când făceam asta, am văzut un alt vagon cum vine la vale. N-am avut ce face decât să o luăm la fugă înspre bulevard. Când am privit în spate, sunt sigură că am văzut cum un pasager a reușit să se arunce din vagon.

Mai mulți pasageri au fost prinși printre resturi. În scurt timp, la fața locului au ajuns 22 de ambulanțe și mașini de intervenție. 62 de paramedici, pompieri și polițiști au sărit să-i ajute pe răniți. Operațiunea a durat mai multe ore, iar victimele au fost transportate la patru spitale din Lisabona.

Problemele raportate de angajați

Autoritățile au anunțat că funicularul trece printr-o mentenanță generală o dată la 4 ani. Ultima dată, în 2022. De atunci, au avut loc inspecții și reparații regulate. Oficialii, dar și compania de transport au deschis anchete cu privire la cauzele accidentului.

Potrivit publicației Observador, de vină pentru tragedie ar fi un cablu rupt. Tot presa portugheză scrie că angajații au raportat probleme la firele de tensiune, care dădeau dificultăți la frânare.

Vehiculul circula pe o distanță de 275 de metri, timp de 3 minute. Lega centrul metropolei de faimosul Bairro Alto, în partea de sus a orașului. Funicularul Gloria este una dintre cele mai mari atracții turistice, dincolo de utilitatea sa în transportul în comun. A fost inaugurat în 1885 și electrificat 3 decenii mai târziu.

