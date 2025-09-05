Anchetă în Lisabona după accidentul de funicular. Printre victime nu se află români, a transmis MAE

05-09-2025 | 08:21
Este anchetă după groaznicul accident de funicular din Lisabona. 16 oameni au murit în impact, după ce vehiculul a deraiat și s-a izbit de o clădire.

Ministerul român de Externe a anunțat că printre victime nu sunt cetățeni români. Până acum a fost făcută publică identitatea a 13 dintre victime. Este vorba despre 5 portughezi și 8 străini: un german, doi canadieni, un ucrainean, un american, doi sud-coreeni și un elvețian.

Compania de transport a oprit circulația funicularului, pentru că toate cabinele să fie inspectate. Și spune că cel implicat în accident fusese verificat chiar în dimineața dinaintea tragediei.

Joi, după lăsarea întunericului și la mai bine de 24 de ore de la accident, autoritățile au ridicat resturile funicularului deraiat. Pe tot cuprinsul zilei, epava a fost analizată de specialiști.

Vagonul cobora când a sărit de pe șine, s-a răsturnat și a lovit o clădire. În același timp, cabina care urca a luat-o cu viteză înapoi.

Turist: „Noi urcam, când cabina a rămas fără frâne. A început să coboare cu viteză, de parcă nu o controla nimeni. Apoi s-a oprit brusc și oamenii s-au izbit unii de alții. Apoi am văzut celălalt vagon coborând în viteză. Nu știam ce se întâmplă, iar oamenii au început să țipe. Soțul meu a ieșit pe fereastră. I l-am dat pe fiul meu pe fereastră. Eram, la rândul meu, gata să sar, când cei aflați mi-au zis că nu e nevoie să mă grăbesc, fiindcă vagonul s-a izbit de clădire și s-a oprit”.

Turist: „Am intrat în panică atunci când am văzut cum vagonul vine spre noi. Dacă ne-ar fi lovit, am fi murit toți. Și am început să țip: o să murim cu toții”.

Printre morți se află numeroși turiști străini. Un băiețel de trei ani din Germania a scăpat cu răni ușoare, dar tatăl lui a pierit în accident, iar mama a ajuns cu răni la spital. Cinci portughezi au murit. E vorba despre un angajat al companiei care exploatează funicularul și de patru localnici care lucrau la cea mai mare organizație caritabilă din Portugalia. Foloseau funicularul că să facă naveta la serviciu.

Potrivit presei portugheze, investigația este concentrată asupra acelui cablu care permite funcționarea sistemului de contragreutate. Acesta face posibilă deplasarea funicularului în sus și în jos pe această străduță foarte abruptă din centrul Lisabonei, un traseu de 265 de metri, care face legătura între Piața din centrul Lisabonei și Cartierul de Sus - un loc faimos pentru viața de noapte, popular printre turiști.

Anchetatorii încearcă să afle cum a sărit vagonul de pe șine și de ce sistemul de frânare nu a fost suficient pentru a opri vehiculul, în condiții de siguranță.

Pedro de Brito Bogas, președintele companiei de transport Carris: „Protocolul de siguranță e același de foarte mulți ani. Funicularul Gloria datează din 1914. Și de atunci a funcționat fără oprire, respectând același protocol de mentenanță. Nu am avut niciodată probleme. Operațiunile de mentenanță s-au derulat așa cum trebuie”.

Compania publică de transport a oprit funcționarea și pentru celelalte trei funiculare. Vor avea loc noi inspecții în următoarele zile.

