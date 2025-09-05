Concluzia provizorie a anchetei în cazul tragediei din Lisabona. Totul a pornit de la cablul de oțel verificat de dimineață

În Lisabona, autoritățile au finalizat primele investigații în cazul funicularului deraiat. Presa locală spune că totul a pornit de la cablul de oțel care punea în mișcare vagonul, în ciuda mentenanței efectuate chiar în dimineața accidentului.

În mijlocul acestei tragedii, răzbate însă și o rază de speranță. Un tată german, despre care inițial autoritățile au spus că a murit, a fost găsit în viață, la spital. Fiul și soția lui au fost răniți, la rândul lor, în accidentul care s-a soldat cu 16 morți și peste 10 răniți.

Resturile funicularului deraiat au fost ridicate la mai bine de 24 de ore de la accident, după ce autoritățile au finalizat ancheta la fața locului. Una dintre cauze pare să fie cablul din oțel al vagonului deraiat, aflat la jumătatea duratei de viață, și care s-ar fi rupt în timpul coborârii. Asta, în ciuda faptului că funicularul a fost verificat chiar în dimineața accidentului, fără să fi fost găsite defecte.

Întreținerea funicularului, pusă sub semnul întrebării

Pedro de Brito Bogas, președintele Carris: „Protocolul de siguranță e același de foarte mulți ani. Funicularul Gloria datează din 1914. Și de atunci a funcționat fără oprire, respectând același protocol de mentenanță. Nu am avut niciodată probleme.”

Presa portugheză spune că, în ziua tragediei, mentenanța a durat puțin, doar 30 de minute, în condițiile în care, până în 2007, funicularul era verificat de o echipă de 25 de persoane care lucrau în ture de opt ore și analizau constant starea de funcționare. Apoi, compania Carris, care se ocupă de exploatare, a externalizat mentenanța echipamentelor.

lisabona
Lisabona: Ce să vizitezi, mâncărurile tradiționale pe care trebuie să le încerci și totul despre capitala Portugaliei

Pedro de Brito Bogas, președintele Carris: „Compania Carris nu a dorit să economisească bani. Carris avea un contract în valoare de 995.000 € și a scos la licitație un contract [de mentenanță] în valoare de 1,2 milioane €. Prin urmare, nu a existat nicio intenție de a economisi bani.”

Informații importante pentru anchetă au oferit și oamenii din vagonul aflat la baza traseului, care au văzut cu ochii lor cum cabina care cobora a sărit de pe șine.

Călător: „Noi urcam, când cabina a rămas fără frâne. Apoi s-a oprit brusc și oamenii s-au izbit unii de alții. Apoi am văzut celălalt vagon coborând în viteză. Nu știam ce se întâmplă, iar oamenii au început să țipe. Soțul meu a ieșit pe fereastră. I l-am dat pe fiul meu pe fereastră. Eram, la rândul meu, gata să sar, când cei aflați lângă mine mi-au zis că nu e nevoie să mă grăbesc, fiindcă vagonul s-a izbit de clădire și s-a oprit.”

Victime și speranțe

Printre morți sunt numeroși turiști străini. Un băiețel de trei ani din Germania a scăpat cu răni ușoare. Inițial, autoritățile portugheze au anunțat că tatăl lui a murit. Familia a sosit în capitala portugheză, dar la morgă a aflat că bărbatul e încă în viață, într-un spital. Și mama copilului este internată. Printre morți sunt trei britanici, doi canadieni, dar și cinci portughezi: un angajat al companiei care exploatează funicularul și patru localnici care lucrau la cea mai mare organizație caritabilă din Portugalia.

Călător: „E o tragedie. Și ar fi putut fi chiar mai rău, fiindcă, dacă nu se lovea de acea casă, ar fi putut ajunge în piață și ar fi omorât mult mai mulți oameni.”

Toate cele trei linii de funicular din Lisabona au fost suspendate pentru inspecții tehnice, iar compania de transport a inițiat și o investigație internă.

