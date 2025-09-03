Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Stiri externe
03-09-2025 | 23:11
funicular
AFP

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

autor
Sabrina Saghin

Imaginile filmate la faţa locului arată funicularul, similar unui tramvai şi foarte popular printre turişti, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, complet distrus.

Accidentul, care se crede că a fost cauzat de un cablu slăbit, s-a produs în jurul orei locale 18:00. Departamentul de investigații criminale se află la fața locului pentru a stabili dacă există dovezi de activitate criminală, iar 62 de lucrători de urgență, sprijiniți de 22 de vehicule de urgență, s-au ocupat de ridicarea cadavrelor.

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a reacționat vizavi de tragedia din Lisabona. Într-o declarație publicată pe site-ul Președinției Republicii, el a subliniat necesitatea ca autoritățile competente să clarifice incidentul cât mai curând posibil. Va fi declarată o zi de doliu național, notează cotidianul Ojogo.

În 2018, funicularul a deraiat, dar fără consecințe grave și fără a provoca răniți. Accidentul a fost cauzat de o defecțiune de întreținere, iar reparațiile au durat o lună.

Citește și
incendiu
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc

„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime”, a declarat pentru Reuters Paulo Sousa, şeful echipei de pompieri din Lisabona.

„Lisabona este în doliu. Este o tragedie fără precedent în istoria orașului nostru. Acum este momentul să acționăm și să ajutăm. Mulțumesc tuturor pentru reacția rapidă. Singurul lucru pe care îl pot spune este că este o zi foarte tragică”, a declarat Carlos Moedas, primarul Lisabonei.

Reacții oficiale și detalii tehnice

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns tragicul accident într-o declaraţie, exprimându-şi speranţa că autorităţile vor stabili în curând cauzele accidentului.

Linia, inaugurată în 1885, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), renumit pentru viaţa sa de noapte vibrantă.

Funicularul este operat de compania municipală de transport public Carris.

Cele două vagoane ale sale sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice pe cele două vagoane. Se pare că maşina de la capătul liniei nu a fost avariată, însă CNN Portugal a declarat că pasagerii au fost nevoiţi să sară pe geamuri atunci când s-a produs incidentul.

Mai mulți morți și răniți grav

Imaginile arată funicularul asemănător unui tramvai, care este popular printre turiști, practic distrus, iar echipele de intervenție în caz de urgență scoțând oameni din epavă, scrie Sky News.

Cel puțin 15 persoane au murit și aproximativ 18 au fost rănite grav după ce iconicul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, au declarat serviciile de urgență.

Serviciile de urgență au declarat pentru CNN Portugalia că nouă dintre răniți se află în stare gravă.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, la începutul orei de vârf de seară.

Imaginile arată cum funicularul galben și alb s-a destrămat în urma accidentului. Părțile laterale și partea superioară sunt parțial îndoite, iar echipele de urgență se află la fața locului.

Funicularul, unul dintre cele mai populare atracții turistice

Ziarul portughez Observador a relatat că un cablu s-a desprins de-a lungul traseului căii ferate, provocând pierderea controlului și coliziunea cu o clădire din apropiere.

Potrivit site-ului web al protecției civile, la fața locului se află 62 de membri ai serviciilor de urgență și 22 de vehicule.

Funicularul Gloria este una dintre cele mai faimoase atracții turistice din Lisabona. A fost inaugurat în 1885 și electrificat trei decenii mai târziu.

Tramvaiele galbene iconice sunt o parte crucială a unui oraș atât de deluros precum Lisabona. Ele șerpuiesc pe multe dintre străzile pietruite.

funicular funicular
funicular funicular
funicular funicular
funicular funicular
funicular funicular
funicular funicular
funicular funicular

Tramvaiul care a suferit accidentul parcurge aproximativ 275 m (900 ft) de la Restauradores, o piață din centrul Lisabonei, până la străzile pitorești și pietruite ale unei zone numite Bairro Alto - sau cartierul înalt - călătoria durând doar trei minute.

Acesta, precum și celelalte funiculare, sunt utilizate de locuitorii Lisabonei, dar sunt extrem de populare și printre turiști – iar la sfârșitul verii, capitala Portugaliei este într-adevăr foarte aglomerată.

Autoritățile din Lisabona spun că este prea devreme pentru a determina cauza acestui incident – și câte persoane au fost implicate în el.

Sursa: News.ro

Etichete: morti, lisabona, gloria,

Dată publicare: 03-09-2025 22:02

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Un băiat de 14 ani a mărturisit că a provocat intenționat unele incendii devastatoare din Portugalia. Motivul este uimitor
Stiri externe
Un băiat de 14 ani a mărturisit că a provocat intenționat unele incendii devastatoare din Portugalia. Motivul este uimitor

Un băiat de 14 ani a recunoscut într-o discuție cu poliția că a provocat în mod deliberat mai multe incendii forestiere în Portugalia, mergând cu scuterul în zone împădurite și folosind chibrituri pentru a aprinde focul.

Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc
Stiri externe
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc

Spania intră în a treia săptămână de alertă de caniculă. Pompierii luptă cu incendiile care au mistuit deja mii de hectare de vegetație. Și în țara vecină, Portugalia, flăcări uriașe se extind cu repeziciune și amenință zonele locuite.

Portugalia cere ajutor Europei pentru incendiile devastatoare. 3.500 de pompieri luptă cu 10 focare majore
Stiri externe
Portugalia cere ajutor Europei pentru incendiile devastatoare. 3.500 de pompieri luptă cu 10 focare majore

Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie.

Recomandări
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

Simulare făcută de Guvern pe concedierile din primării. La Bihor, unde a „tăiat” deja Bolojan, e nevoie de oameni
Stiri Politice
Simulare făcută de Guvern pe concedierile din primării. La Bihor, unde a „tăiat” deja Bolojan, e nevoie de oameni

Potrivit unei simulări făcute de Guvern, aproape jumătate din primăriile din România ar fi obligate să dea oameni afară dacă s-ar aplica reducerea de 40% propusă de premier.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28