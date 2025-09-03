Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

Imaginile filmate la faţa locului arată funicularul, similar unui tramvai şi foarte popular printre turişti, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, complet distrus.

Accidentul, care se crede că a fost cauzat de un cablu slăbit, s-a produs în jurul orei locale 18:00. Departamentul de investigații criminale se află la fața locului pentru a stabili dacă există dovezi de activitate criminală, iar 62 de lucrători de urgență, sprijiniți de 22 de vehicule de urgență, s-au ocupat de ridicarea cadavrelor.

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a reacționat vizavi de tragedia din Lisabona. Într-o declarație publicată pe site-ul Președinției Republicii, el a subliniat necesitatea ca autoritățile competente să clarifice incidentul cât mai curând posibil. Va fi declarată o zi de doliu național, notează cotidianul Ojogo.

În 2018, funicularul a deraiat, dar fără consecințe grave și fără a provoca răniți. Accidentul a fost cauzat de o defecțiune de întreținere, iar reparațiile au durat o lună.

„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime”, a declarat pentru Reuters Paulo Sousa, şeful echipei de pompieri din Lisabona.

„Lisabona este în doliu. Este o tragedie fără precedent în istoria orașului nostru. Acum este momentul să acționăm și să ajutăm. Mulțumesc tuturor pentru reacția rapidă. Singurul lucru pe care îl pot spune este că este o zi foarte tragică”, a declarat Carlos Moedas, primarul Lisabonei.

Reacții oficiale și detalii tehnice

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns tragicul accident într-o declaraţie, exprimându-şi speranţa că autorităţile vor stabili în curând cauzele accidentului.

Linia, inaugurată în 1885, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), renumit pentru viaţa sa de noapte vibrantă.

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas após descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa pic.twitter.com/zx7SxxGXUh — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) September 3, 2025

Funicularul este operat de compania municipală de transport public Carris.

Cele două vagoane ale sale sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice pe cele două vagoane. Se pare că maşina de la capătul liniei nu a fost avariată, însă CNN Portugal a declarat că pasagerii au fost nevoiţi să sară pe geamuri atunci când s-a produs incidentul.

Mai mulți morți și răniți grav

Imaginile arată funicularul asemănător unui tramvai, care este popular printre turiști, practic distrus, iar echipele de intervenție în caz de urgență scoțând oameni din epavă, scrie Sky News.

Cel puțin 15 persoane au murit și aproximativ 18 au fost rănite grav după ce iconicul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, au declarat serviciile de urgență.

Ima li Lisabon svoje @MarinikaTepic ???? da preuzmu "tapiju na bol" ili je to jednostavno nesreća i gledaće svi kako da pomognu????? https://t.co/PtfyXOgnX9 — Branilac Srbije (@BraniociMosta) September 3, 2025

Serviciile de urgență au declarat pentru CNN Portugalia că nouă dintre răniți se află în stare gravă.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, la începutul orei de vârf de seară.

Imaginile arată cum funicularul galben și alb s-a destrămat în urma accidentului. Părțile laterale și partea superioară sunt parțial îndoite, iar echipele de urgență se află la fața locului.

Funicularul, unul dintre cele mai populare atracții turistice

Ziarul portughez Observador a relatat că un cablu s-a desprins de-a lungul traseului căii ferate, provocând pierderea controlului și coliziunea cu o clădire din apropiere.

Potrivit site-ului web al protecției civile, la fața locului se află 62 de membri ai serviciilor de urgență și 22 de vehicule.

Funicularul Gloria este una dintre cele mai faimoase atracții turistice din Lisabona. A fost inaugurat în 1885 și electrificat trei decenii mai târziu.

Tramvaiele galbene iconice sunt o parte crucială a unui oraș atât de deluros precum Lisabona. Ele șerpuiesc pe multe dintre străzile pietruite.

Tramvaiul care a suferit accidentul parcurge aproximativ 275 m (900 ft) de la Restauradores, o piață din centrul Lisabonei, până la străzile pitorești și pietruite ale unei zone numite Bairro Alto - sau cartierul înalt - călătoria durând doar trei minute.

Acesta, precum și celelalte funiculare, sunt utilizate de locuitorii Lisabonei, dar sunt extrem de populare și printre turiști – iar la sfârșitul verii, capitala Portugaliei este într-adevăr foarte aglomerată.

Autoritățile din Lisabona spun că este prea devreme pentru a determina cauza acestui incident – și câte persoane au fost implicate în el.

