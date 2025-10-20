UE afirmă că unele sancţiuni împotriva Israelului rămân posibile în ciuda armistiţiului

Uniunea Europeană nu abandonează complet posibilitatea unor sancţiuni împotriva Israelului, a afirmat luni şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, subliniind că statele membre vor fi atente la modul în care va fi implementat armistiţiul, relatează AFP.

"Armistiţiul a schimbat contextul, acest lucru este clar pentru toată lumea", a declarat Kaja Kallas după o reuniune a miniştrilor de externe din UE la Luxemburg.

"Cu toate acestea, atâta timp cât nu vedem schimbări tangibile şi durabile pe teren, în special acordarea de mai mult ajutor către Gaza, ameninţarea sancţiunilor va rămâne pe masă", a adăugat ea. "Am decis să nu luăm nicio măsură deocamdată, dar nici nu le excludem", a mai spus şefa diplomaţiei europene.

O listă de sancţiuni împotriva Israelului

În iulie, Comisia Europeană a pus pe masa Celor 27 o listă de sancţiuni împotriva Israelului din cauza situaţiei din Gaza, dar miniştrii de externe din UE nu avuseseră încă ocazia să o discute.

De atunci, situaţia s-a schimbat. Preşedintele SUA, Donald Trump, a intermediat un acord de armistiţiu între Israel şi Hamas, care rămâne însă fragil, aşa cum au demonstrat noile atacuri israeliene împotriva Gazei din acest weekend.

În acest context, miniştrii s-au concentrat în principal pe evidenţierea instrumentelor pe care le au la dispoziţie pentru a reveni în joc: ajutorul umanitar, asistenţa pentru reconstrucţie şi securitatea.

În ceea ce priveşte acest ultim punct, UE are în vedere finanţarea sau furnizarea de expertiză pentru dezarmarea Hamas, conform unui document prezentat Celor 27, consultat de AFP.

Statele membre vor să relanseze misiunea UE

De asemenea, statele membre vor să relanseze misiunea UE la punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Gaza şi Egipt, pe care au suspendat-o în 2007.

Bruxellesul aşteaptă acum undă verde din partea Israelului şi Egiptului pentru ca această misiune să îşi reia activităţile, a dat asigurări Kaja Kallas.

Această misiune de asistenţă şi supraveghere a controlului la frontieră include aproximativ zece jandarmi.

O altă misiune de instruire a ofiţerilor de poliţie palestinieni în Cisiordania urmează, de asemenea, să fie relansată.

UE, principalul donator al palestinienilor, cu 1,6 miliarde de euro planificaţi pentru perioada 2025-2027, intenţionează, de asemenea, să utilizeze această pârghie, inclusiv în relaţie cu Autoritatea Palestiniană, căreia îi cere să se reformeze.

O conferinţă a donatorilor urmează să aibă loc pe 20 noiembrie, înainte de o altă reuniune, de data aceasta dedicată reconstrucţiei Gazei, care ar putea avea loc la sfârşitul lunii noiembrie, potrivit unor diplomaţi europeni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













