Kaja Kallas: Activele rusești înghețate trebuie folosite pentru despăgubirea Ucrainei. Nu toate țările sunt de acord

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că, deşi nu toate ţările membre susţin folosirea activelor ruseşti pentru reconstrucţia Ucrainei, se lucrează intens pentru a ajunge rapid la un acord, transmite Reuters.

Kaja Kallas a insistat pe necesitatea folosirii activelor ruseşti confiscate pentru a finanţa despăgubirile de război ce vor fi plătite în cele din urmă Ucrainei.

''Unul din principiile de bază ale dreptului internaţional este acela că trebuie să acoperi pagubele pe care le-ai cauzat. Dacă nu ţinem cont de aceste active (ruseşti), atunci greutatea va fi pe contribuabilii noştri, asta cu siguranţă'', a declarat ea înaintea summitului informal al UE găzduit miercuri de capitala daneză.

Uniunea Europeană afirmă că active ruse în valoare de 210 miliarde de euro sunt îngheţate în interiorul blocului comunitar, în conformitate cu regimul de sancţiuni impus Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ucraina şi unele state din UE, printre care Polonia şi ţările baltice, au cerut Uniunii Europene să confişte activele respective şi să le valorifice în sprijinul Kievului.

Acest apel a fost însă respins de Franţa, Germania şi Belgia, care au pus sub semnul întrebării temeiul juridic pentru confiscarea activelor în cauză.

Alte state membre UE se tem de implicaţiile potenţiale ale acestei confiscări de active asupra pieţei financiare europene.

