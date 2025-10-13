Drone în spaţiul aerian european. Şefa diplomaţiei UE: Rusia se joacă cu războiul şi riscă o escaladare a situaţiei

Rusia "se joacă cu războiul" şi riscă o "escaladare" a situaţiei, a denunţat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev, după o serie de încălcări ale spaţiului aerian european atribuite aparatelor de zbor ruseşti, relatează AFP.

"De fiecare dată când o dronă sau un avion rusesc încalcă spaţiul nostru aerian, există riscul unei escaladări, involuntar sau nu. Rusia se joacă cu războiul, iar noi depăşim cadrul unui conflict ipotetic", a declarat Kallas într-o conferinţă de presă.

"Pentru a evita războiul, trebuie să traducem puterea economică a Europei în descurajare militară", a adăugat fosta şefă a guvernului eston.

Vizită oficială la Kiev pentru sprijinul militar și financiar

Întâmpinată luni dimineaţă de Andrii Sîbiga, ministrul de externe ucrainean, Kaja Kallas se află la Kiev pentru a discuta cu oficialii ucraineni despre sprijinul militar şi financiar al UE, precum şi despre protejarea sectorului energetic al Ucrainei, grav afectat în ultimele săptămâni de o intensificare a atacurilor ruseşti.

"Mă aflu astăzi la Kiev pentru discuţii despre sprijinul financiar şi militar, securitatea sectorului energetic al Ucrainei şi responsabilitatea Rusiei pentru crimele sale de război", a afirmat mai înainte Kallas pe reţeaua X.

"Inamicul încearcă să afecteze starea de spirit a populaţiei atacând infrastructura energetică. Suntem foarte conştienţi de acest lucru", a declarat Sîbiga, într-o conferinţa de presă comun cu Kallas.

El a cerut o protecţie sporită a acestei infrastructuri cu ajutorul aliaţilor Ucrainei, în timp ce Kievul a cerut insistent sisteme suplimentare de apărare aeriană.

Atacurile rusești provoacă noi pene de curent în Ucraina

Ministerul Energiei ucrainean a anunţat luni că au avut loc întreruperi de electricitate în cel puţin şapte regiuni din întreaga ţară în urma atacurilor ruseşti asupra reţelei energetice.

Un cuplu în vârstă de 50 de ani a fost ucis luni într-un atac cu drone în regiunea Zaporojie (sud), potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov.

În ceea ce priveşte "încălcările" spaţiului aerian european, Kallas a făcut referire la o serie de incidente survenite de la sfârşitul verii în mai multe ţări UE, inclusiv Polonia, România, Danemarca şi Germania.

