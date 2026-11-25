Generează rezumat cu AI

Scopul acestei reforme îl reprezintă prevenirea penuriilor, stimularea inovării în industrie şi combaterea rezistenţei la antimicrobiene. Potrivit noilor norme, ţările UE vor putea solicita companiilor farmaceutice să furnizeze medicamente în cantităţi suficiente pentru a răspunde nevoilor pacienţilor.

Țările UE vor putea solicita companiilor farmaceutice să furnizeze medicamente în cantităţi suficiente pentru a răspunde nevoilor pacienţilor, potrivit noilor norme.

Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European, noile norme vor permite autorităţilor să abordeze penuriile de medicamente printr-o mai bună monitorizare şi coordonare atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE.

Astfel, ţările UE vor putea solicita companiilor farmaceutice să furnizeze medicamente în cantităţi suficiente pentru a răspunde nevoilor pacienţilor. Pentru a sprijini intrarea mai devreme pe piaţă a medicamentelor generice, producătorilor li se va permite să desfăşoare anumite activităţi în cursul perioadei de protecţie pe piaţă a produsului original.

„Pentru medicamentele nou autorizate, se are în vedere o perioadă de protecţie normativă combinată de maximum unsprezece ani: opt ani de protecţie a datelor (în timpul cărora alte companii nu pot avea acces la datele produselor), un an suplimentar de protecţie pe piaţă (în timpul căruia produsele generice sau biosimilare nu pot fi vândute) şi posibilitatea de a obţine perioade suplimentare de protecţie pe piaţă atunci când sunt îndeplinite anumite condiţii", precizează sursa citată.

Conform aceleiaşi surse, diverse măsuri simplifică funcţionarea internă a Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), permiţându-i să reducă birocraţia şi să accelereze cererile de autorizare a introducerii pe piaţă a medicamentelor.

Cerințe mai stricte

De asemenea, pentru a promova utilizarea prudentă a antimicrobienelor, sunt introduse cerinţe mai stricte, cum ar fi prescripţiile medicale obligatorii pentru toate antimicrobienele şi informaţii specifice pe prospectele însoţitoare. Pentru fiecare nou antimicrobian prioritar pe care îl dezvoltă, producătorii pot câştiga încă un an de protecţie a datelor prin intermediul unui "voucher transferabil de exclusivitate a datelor".

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunţat în plen că pachetul farmaceutic a fost considerat adoptat, în urma acordului încheiat anul trecut între colegiuitori.

Focus pe produse fabricate în UE şi achiziţiile publice colaborative

Acordul la care au ajuns Parlamentul şi Consiliul în mai 2026 referitor la Actul legislativ privind medicamentele critice a fost adoptat cu 592 de voturi pentru, 35 împotrivă şi 30 de abţineri.

Noile norme definesc criteriile pentru instituirea unor "proiecte strategice" industriale situate în UE în vederea creării, modernizării şi creşterii capacităţii de producţie. Companiile care beneficiază de sprijin financiar la nivel naţional sau din partea UE vor trebui să respecte obligaţii clare, inclusiv să acorde prioritate aprovizionării pieţei UE, precizează sursa citată.

Aceeaşi sursă menţionează că pentru a reduce dependenţa UE de ţările terţe şi a stimula producţia în UE, furnizorii vor fi recompensaţi proporţional cu ponderea medicamentelor şi a substanţelor farmaceutice active fabricate în UE.

Pentru procurarea medicamentelor critice, a medicamentelor orfane (cele utilizate pentru tratarea bolilor rare) şi a altor medicamente de interes comun, cinci sau mai multe ţări din UE îşi vor putea uni forţele voluntar în cadrul unor achiziţii publice colaborative.

Pachetul farmaceutic constă într-un regulament şi o directivă prezentate de Comisie în aprilie 2023 şi revizuieşte legislaţia farmaceutică generală a UE, veche de 20 de ani. Actul legislativ privind medicamentele critice, propus în martie 2025, completează reforma farmaceutică cu norme specifice pentru a spori disponibilitatea şi aprovizionarea cu medicamente critice (cum ar fi antibioticele, insulina, vaccinurile, medicamentele pentru boli cronice) în UE, se mai arată în comunicatul citat.