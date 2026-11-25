Generează rezumat cu AI

O anchetă publicată marți de publicația britanică The Telegraph dezvăluie că Rusia ar fi importat momeli gonflabile în valoare de până la 10 miliarde de ruble (110,7 milioane de euro) de la declanșarea invaziei Ucrainei, în 2022, potrivit TVP World.

Investigația a descoperit că mai multe platforme de comerț online din China promovează în limba rusă vânzarea unor astfel de obiecte. Una dintre acestea susține că a primit sute de comenzi.

Gauss, o companie chineză care produce obiecte gonflabile la comandă, inclusiv replici ale vehiculelor militare, își promovează serviciile pe YouTube – o platformă interzisă în China. Acest lucru sugerează că potențialii săi clienți se află în afara țării, potrivit The Telegraph.

Una dintre reclamele companiei, citată de publicație, susține că momelile au fost testate în condiții de luptă și pot „atrage în mod eficient mijloacele de recunoaștere și atac, sporind semnificativ protecția și capacitatea de supraviețuire”.

Potrivit informațiilor, compania comercializează replici gonflabile ale mai multor tipuri de echipamente militare, inclusiv sisteme de rachete, avioane, tancuri, piese de artilerie, dar și structuri precum hangare sau corturi de camuflaj.

Conform The Telegraph, aceste obiecte sunt promovate ca fiind suficient de sofisticate pentru a păcăli tehnologiile de detectare militară, prin simularea semnăturilor termice și generarea de unde radio.

Publicația relatează că o femeie care apare frecvent în reclamele companiei Gauss a declarat online că nu este traficant de arme.

„Sunt doar o producătoare de castele gonflabile pentru copii. În martie, am primit o comandă ieșită din comun: 500 de castele gonflabile în formă de tancuri... Apoi, clientul a cerut... avioane de luptă, camioane cu rachete, vehicule radar... Nu am nicio idee la ce sunt folosite. Eu doar produc obiecte gonflabile”, a adăugat aceasta.

În condițiile în care războiul cu drone a devenit una dintre caracteristicile definitorii ale conflictului din Ucraina, aflat într-o continuă evoluție, atât Rusia, cât și Ucraina ar fi folosit replici gonflabile ale echipamentelor militare pentru a evita atacurile și a determina adversarul să consume resurse inutil.

Strategia de echilibru a Beijingului

Michael Kofman, analist principal la centrul de analiză Carnegie Endowment for International Peace din Statele Unite, a declarat pentru The Telegraph că „China furnizează ceva care, în sine, nu este un produs letal, dar care are în mod clar aplicații militare”.

Deși China a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Rusiei și a oferit Kremlinului sprijin diplomatic în timpul războiului din Ucraina, Beijingul a evitat să susțină pe deplin și în mod public invazia rusă.

Unii analiști au descris această strategie drept „neutralitate pro-rusă”. Beijingul demonstrează astfel că poate menține un echilibru delicat între sfidarea Occidentului și evitarea izolării internaționale de care Rusia a avut parte ca urmare a războiului.