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„Singura autoritate care poate face publice oficial date privind pierderile este ministerul apărării", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei de la Moscova, Dmitri Peskov, potrivit Agerpres.

„Vă sugerez să nu daţi atenţie altor date", a adăugat el.

Grupurile de piraţi informatici Cyber Partisans din Belarus şi Silent Crow, de orientare pro-ucraineană, au anunţat la începutul lunii că au accesat datele agenţiei naţionale de statistică a Rusiei, Rosstat, şi la registrul de stare civilă privind decesele, inclusiv cauza morţilor.

Cele două grupări de hackeri au afirmat că datele care nu sunt accesibile public arată că din februarie 2022 până la sfârşitul lui august 2026 au murit în luptă între 394.000 şi 450.000 de ruşi.

Peste 700.000 de soldați decedați în război, arată estimările

Organizaţiile media independente Mediazona şi Meduza, interzise de autorităţi în Rusia, au coroborat datele respective cu alte registre, pentru a verifica autenticitatea, şi au ajuns la concluzia că dacă se adaugă o estimare a soldaţilor dispăruţi sau despre care nu se ştie sigur dacă au murit, ci doar se bănuieşte, bilanţul ar putea fi de peste 700.000 de morţi până la sfârşitul lui septembrie.

Moscova nu comunică pierderile pe frontul din Ucraina, în cel mai sângeros conflict din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial. Autorităţile ruse au recunoscut doar în septembrie 2022 că aproape 6000 de soldaţi ruşi au murit în primele şase luni de conflict - număr considerat de analişti ca mult subestimat, menţionează AFP.

Rezerviști, voluntari, deținuți și luptători străini

În septembrie 2022, Rusia a mobilizat peste 300.000 de rezervişti.

Recrutările continuă, iar voluntarilor li se promit salarii foarte mari, în special în cele mai sărace regiuni din ţară.

Au fost înrolaţi de asemenea mii de deţinuţi şi mii de luptători străini, în unele din cazuri apărând acuzaţii de înşelătorie.

Coreea de Nord a contribuit de asemenea cu zeci de mii de soldaţi la forţele armate care luptau împotriva Ucrainei în regiunea Kursk din vestul Rusiei, la sfârşitul lui 2024 şi începutul lui 2025.

Hackerii au precizat că datele obţinute de la Rosstat nu includ numărul de soldaţi răniţi, dispăruţi sau străini.

În privinţa pierderilor suferite de Ucraina, preşedintele Volodimir Zelenski a vorbit în iulie de circa 50.000 de morţi, ceea ce AFP consideră de asemenea o subestimare. Grupul de reflecţie american Centrul de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) a apreciat că bilanţul real ar fi de 125.000 până la 150.000 de militari ucraineni morţi.

Tot potrivit CSIS, ruşii au pierdut între 400.000 şi 450.000 de soldaţi.