România, te iubesc! Emisiunea integrală din 22 noiembrie 2026 România, te iubesc! Data actualizării: 25-11-2026 | 16:24 Data publicării: 25-11-2026 | 15:13 × Copiază link România, te iubesc! Emisiunea integrală din 22 noiembrie 2026 Cosmin Savu Adaugă Știrile ProTV ca sursă preferată Urmărește Știrile ProTV în Google Discover Generează rezumat cu AI Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat Adaugă Știrile ProTV ca sursă preferată Urmărește Știrile ProTV în Google Discover Tur rapid