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Manifestaţii au loc în întreaga Grecie, organizat de de către Confederaţia Sindicatelor Funcţionarilor (ADEDY), care cere, între altele, creşteri - substanţiale - de salarii în vederea compensării pierderii puterii de cumpărare.

„Nu ne resemăm în faţa traiului scump, salariilor îngheţate, precarităţii energetice, situaţiei dramatice a serviciilor publice de sănătate şi educaţie”, dă asigurări într-un comunicat organizatorul.

Transporturile sunt perturbate în întreaga ţară.

Greve au loc miercuri dimineaţa la metroul de la Atena şi urmează să aibă loc din nou la ora locală 18.00 (şi ora României).

Transportul pe liniile de periferie era, de asemenea, perturbat. Toate feriboturile şi navele rămân la chei 24 de ore.

Din cauza grevei personalului din telecomunicaţii însărcinat cu serviciile de informaţii în zbor, niciun zbor nu este asigurat pe 15 aeroporturi regionale.

La Atena şi la Salonic, al doilea cel mai important oraş grec, principalele revendicări ale coloanelor sunt costul traiului şi salariile mici.

„Strângem cureaua până la finalul fiecărei luni”

„În urmă cu 15 ani, aveam o pensie de 1.500 de euro, iar azi puterea mea de cumpărare reprezintă mai puţin de o treime din cât era atunci”, declară pentru AFP un inginer pensionar, Kostas Tzatzanis, în vârstă de 82 de ani.

„Suntem nevoiţi să strângem cureaua până la sfârşitul fiecărei luni”, a adăugat el, subliniind că nu aşteaptă ”nimic” de la Guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis, care se află la putere din 2019 şi care vrea un nou mandat în 2027.

”Sunt oameni care din 10 sau 15 ale lunii nu mai au bani”, declară Fotini, în vârstă de 55 de ani, care nu a vrut să-şi spună numele de familie.

”În Grecia, cel care nu are bani moare”, tranşează ea.

Grecia urmează să înregistreze în acest an o creştere economică superioară mediei europene, de 1,8%, faţă de 1,1% în zona euro, potrivit Comisiei Europene (CE).

Însă salariile rămân mici. Salariul minim, care a crescut în ultimii ani, atinge 968 de euro brut pe lună, în timp ce preţurile chiriei au ”explodat” la Atena, antrenate de un ”boom” al turismului după pandemia Covid-19.

O mare provocare

Mulţi greci sunt puternic afectaţi de o creştere a preţurilor în domeniul imobiliar, care au repercusiuni asupra chiriilor, şi de o inflaţie care a crescut puternic - la 5,7% în octombrie în decurs de un an -, potrivit Autorităţii Naţionale elene a Statisticilor Elstat.

Această creştere este alimentată de creşterea preţurilor energiei, la fel ca în mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE), dar a transporturilor şi alimentaţiei.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a recunoscut din nou că traiul scump constituie ”marea provocare” a Greciei. El a declarat la începutul unei şedinţe de Guvern că ”salariile şi pensiile vor beneficia de o nouă creştere”.

El a dat asigurări că vrea să crească ”salariul minim la 1.000 de euro la începutul lui 2028”. În Grecia au avut deja loc, în ultima lună, două proteste ale sindicatelor faţă de traiul scump.