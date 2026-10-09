„Această actualizare reflectă o tendinţă pozitivă în domeniul conformării la normele internaţionale de bună guvernanţă fiscală”, anunţă într-un comunicat Cei 27, scrie News.ro.

Această decizie a fost luată de către miniştrii Finanţelor din UE, la o reuniune la Luxemburg.

Panama a fost înscrisă pe această listă neagră a UE în 2020, iar Vietnamul în februarie 2026.

Acest instrument - menit să lupte împotriva evaziunii fiscale a multinaţionalelor şi marilor bogătaşi - a fost înfiinţat în decembrie 2017, după mai multe scandaluri, dezvăluite de către „Panama Papers” şi „LuxLeaks”.

Sancţiunile impuse ţărilor de pe listă pot include blocarea accesului la fonduri europene.

Ce state se mai află pe listă

Pe această listă a paradisurilor fiscale din lume se află, în prezent, opt ţări sau teritorii.

Acestea sunt Insulele Samoa Americană, teritorul britanic Anguilla, Insula americană Guam, Insulele Palaos, Rusia, Insulele Turks şi Caicos, Insulele Virgine Americane şi Vanuatu.

Aceste ţări sau teritorii „nu se conformează normelor fiscale internaţionale convenite sau nu-şi respectă angajamentele pe care şi le-au asumat în domeniul bunei guvernanţe fiscale”, potrivit UE.

Această listă a paradisurilor fiscale este actualizată o dată pe an.