Consecvent cu tactica „hoțul strigă hoțul”, pe care o folosește de ani de zile, președintele rus i-a acuzat pe europeni că inventează o amenințare rusă pentru a justifica pregătirile de război și pentru a distrage atenția de la problemele economice interne.

Pe de altă parte, potrivit ziariștilor de la „New York Times”, rușii plănuiesc o nouă ofensivă, vizând instalațiile energetice ucrainene, în prag de iarnă.

Pentru Vladimir Putin a devenit o obișnuință să lanseze concomitent mesaje contradictorii. În intervenția sa la Clubul de dezbateri Valdai, liderul de la Kremlin a început prin a pleda pentru prietenie: „Să trăim împreună în pace și să căutăm împreună căi de a face asta.”

Însă același Putin a susținut că statele europene au primit consemn de la Bruxelles să nu discute cu Rusia.

Vladimir Putin: „Nu am pus nicio condiție prealabilă pentru reluarea procesului de normalizare a relațiilor cu Europa în ansamblu ori cu unele state individuale.”

Reporter: Poate e timpul „să spargem” UE și să vorbim cu state individuale?

Vladimir Putin: „Nu e nevoie să facem nimic, Uniunea Europeană se destramă singură.”

Tot Putin a avertizat joi seară că Rusia va folosi „întregul său arsenal” în cazul unui atac împotriva enclavei baltice Kaliningrad sau altei regiuni a Federației Ruse. Enclava Kaliningrad, fosta Königsberg din Prusia Orientală, anexată de URSS în 1945, este înconjurată de Polonia, Lituania și Marea Baltică.

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse: „Dacă se ajunge la un atac direct împotriva Federației Ruse, mă refer în special la Kaliningrad sau cu orice alt teritoriu, pe ordinea de zi va apărea inevitabil și imediat problema utilizării de către Rusia a tuturor armamentelor de care dispune.

Asta nu e o intimidare. Ci un răspuns pentru cei care încearcă să ne intimideze pe noi.

Înțelegem că ne-am confrunta cu un adversar de două ori mai puternic ca noi, un adversar cu un imens potențial economic și militar. Da, am avea resurse limitate să contracarăm o asemenea amenințare.”

Drept justificare a presupusei amenințări percepute de Moscova, Putin a invocat exercițiile militare desfășurate de statele NATO în Marea Baltică și capturarea navelor rusești.

Pe de altă parte, liderul rus a admis că atacurile cu drone efectuate de ucraineni în ultimele luni au impact.

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse: „Au început să ne atace rafinăriile declarând deschis că au drept obiectiv să ne distrugă economia. Și-au atins țelul? Parțial. Potrivit estimărilor noastre, am pierdut cam 1% din PIB.”

Rușii se răzbună atacând zi de zi blocuri de locuințe și infrastructură civilă din Ucraina.

Pe de altă parte, Kievul își dezvoltă arsenalul balistic pentru a reduce dependența de armele occidentale. Volodimir Zelenski tocmai a anunțat că Ucraina a testat propria rachetă balistică tactică. Are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și este comparată cu sistemul american ATACMS, dar este considerată mult mai ieftină.