Ucrainenii de la The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare. Ruşinoasă. Şi, în cele din urmă, inutilă

Stiri externe
16-08-2025 | 09:31
Donald Trump, Alaska
Getty

Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

autor
Cristian Matei

”Trump nu a obţinut ceea ce şi-a dorit. Dar Putin? Cu siguranţă a reuşit”, scrie sursa citată.

Potrivit acesteia, din momentul în care a coborât din avion pe pământ american, dictatorul rus a fost radiant.

„Nu mai era un paria internaţional, era în sfârşit acceptat - şi respectat - de liderul lumii libere. Predecesorul lui Trump l-a numit odată pe Putin criminal; Trump i-a oferit o primire regală”, a subliniat The Kyiv Independent.

Editorialul publicaţiei ucrainene de limbă engleză a comparat „primirea regală” a lui Putin cu primirea ostilă a lui Volodimir Zelenski de către Trump în Biroul Oval în urmă cu doar şase luni.

"Preşedintele Ucrainei a suportat o ruşine publică. Cel al Rusiei a fost răsfăţat. Ambele episoade au fost ruşinoase", a declarat acesta.

"Trump nu reuşeşte să înţeleagă că Putin nu este tranzacţional în ceea ce priveşte Ucraina - el este mesianic. El vrea Ucraina pentru Rusia, punct. Pentru Putin şi cercul său de apropiaţi, independenţa Ucrainei este un accident, iar ei îl corectează", a adăugat sursa citată.

Sursa: News.ro

