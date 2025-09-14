Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale

14-09-2025 | 07:05
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev şi Washington.

 

Ioana Andreescu

Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al Economiei, Oleksi Sobolev, citat de Reuters. Acordul, semnat în aprilie şi promovat intens de preşedintele american Donald Trump, oferă Statelor Unite acces preferenţial la noile proiecte miniere din Ucraina, în schimbul unor investiţii.

Pentru Kiev, înţelegerea reprezintă o modalitate de a atrage sprijin financiar necesar reconstrucţiei economiei şi infrastructurii distruse de războiul declanşat de Rusia în 2022, dar şi de a asigura continuarea sprijinului american în domeniul apărării.

„În acest moment au loc vizite pe teren din partea americană, iar mâine mergem împreună în regiuni pentru a identifica un portofoliu de investiţii”, a declarat Sobolev la o conferinţă cu oficiali ucraineni, americani şi europeni la Kiev. El a precizat că guvernul urmăreşte să selecteze trei proiecte-pilot în următoarele 18 luni.

Ce spune acordul

Conform acordului, jumătate din veniturile obţinute de guvernul ucrainean din noile exploatări miniere vor fi direcţionate către un fond comun de investiţii, cu profiturile împărţite între Kiev şi Washington. Fondul urmează să finanţeze nu doar sectorul minier, ci şi proiecte din energie şi infrastructură.

Ucraina deţine 22 din cele 34 de minerale considerate critice de Uniunea Europeană pentru industrii precum apărarea, tehnologia de vârf şi energia verde. Ţara dispune, de asemenea, de feroaliaje necesare industriei siderurgice, metale neferoase utilizate în construcţii, precum şi de unele metale preţioase şi elemente rare.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, SUA, acord, minerale,

Dată publicare: 14-09-2025 07:05

