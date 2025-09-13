Trupele Rusiei au folosit o tactică îndrăzneață pentru a intra într-un oraș ucrainean. Au mers 4 zile printr-un tunel

Stiri externe
13-09-2025 | 12:47
Kupiansk, Ucraina
AFP PHOTO / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică, după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat pe linia frontului printr-un tunel subteran, au raportat observatori militari.

autor
Cristian Matei

Nu este prima dată când Moscova foloseşte această tactică pentru a face progrese în zona de război, a menţionat blogul ucrainean afiliat armatei, Deep State, într-o postare făcută vineri seară, potrivit Agerpres, care citează DPA.

Kupiansk este un nod de transport important din punct de vedere strategic, situat pe râul Oskil, care serveşte drept barieră naturală împotriva forţelor invadatoare.

Cu toate acestea, trupele ruse au reuşit deja să îl traverseze în unele locuri.

Cu ajutorul tunelului, care are o intrare pe malul estic al râului, armata îşi consolidează acum capul de pod de pe malul opus.

Citește și
soldati rusia
Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă

Călătoria prin tunel durează patru zile, dar le permite ruşilor să ajungă pe malul vestic fără pierderi majore, susține Deep State.

Deşi ieşirea din tunel nu dă direct în oraş, aceasta a permis stabilirea unor poziţii ruse individuale care sunt folosite, de exemplu, pentru lansarea de drone.

La începutul anului, trupele ruse au folosit această tactică pentru a recuceri orăşelul Sudja din regiunea Kursk din vestul Rusiei.

Înainte de aceasta, ucrainenii au dus războiul pe teritoriul atacatorului pentru prima dată într-un avans surpriză vara trecută şi au deţinut în Kursk o zonă extinsă sub controlul lor timp de mai multe luni de zile.

Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, soldati, tunel,

Dată publicare: 13-09-2025 12:41

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Ministrul Apărării respinge ideea trimiterii militarilor români în Ucraina: Asta este o minciună şi o speculaţie
Stiri actuale
Ministrul Apărării respinge ideea trimiterii militarilor români în Ucraina: Asta este o minciună şi o speculaţie

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus că ideea trimiterii de militari români în Ucraina este o minciună propagată de opoziţie, care face jocul lui Vladimir Putin prin răspândirea unor speculaţii şi neadevăruri în spaţiul public.

Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă
Stiri externe
Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă

Publicaţie independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

Politico: Trump a fost convins că Rusia nu vrea pace. Liderii UE îl presează să accepte o strategie comună pentru negocieri
Stiri externe
Politico: Trump a fost convins că Rusia nu vrea pace. Liderii UE îl presează să accepte o strategie comună pentru negocieri

O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și trebuie forțată să ajungă la masa negocierilor, scrie POLITICO.

Volodimir Zelenski: Multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că multe detalii referitoare la garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja puse pe hârtie, adăugând că trupele străine prezente pe teren ar semnala sprijinul politic pentru Kiev, relatează Reuters.

Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare”
Stiri externe
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare”

Prinţul Harry, membru al familiei regale britanice, a ajuns vineri la Kiev cu o echipă a fundaţiei sale caritabile pentru persoanele cu dizabilităţi, Invictus Games Foundation, informează ziarul Guardian, preluat de Reuters.

Recomandări
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”
Stiri Politice
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, salută decizia agenţiei Moody’s, care a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, dar şi perspectiva negativă a țării.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”
Stiri actuale
Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”

Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28