Putin a eliminat obligativitatea cunoașterii limbii ruse pentru cetățenii din Moldova și Ucraina care se mută în Rusia

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care le permite cetățenilor din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan să se stabilească în Rusia fără a demonstra cunoașterea limbii ruse.

Pentru a lua parte la program, este suficient ca acești cetățeni să dețină o diplomă obținută după 1 septembrie 1991, într-o instituție de învățământ din afara Rusiei, unde predarea s-a făcut în limba rusă sau într-o filială din străinătate a unei universități ruse, relatează NewsMaker, citat de News.ro.

Decretul extinde, de asemenea, lista potențialilor participanți, incluzând persoane născute și anterior rezidente în autoproclamatele republici Donețk (DNR) și Luhansk (LNR) din Ucraina, precum și în regiunile ucrainene ocupate Zaporojie și Herson.

Programul de relocare în Federația Rusă funcționează din 2006 și, din 2013, are caracter nelimitat. În 2024, în contextul invaziei din Ucraina, doar 31.700 de persoane l-au accesat, cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani.

