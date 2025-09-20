Zelenski, frustrat de ritmul negocierilor cu Rusia. Își acuză aliații că „pierd vremea” și cere noi sancțiuni pentru Moscova

20-09-2025 | 21:11
Volodimir Zelenski
Getty

Volodimir Zelenski e nemulțumit de modul în care evoluează procesul de pace dintre Rusia și Ucraina. Liderul de la Kiev le cere aliaților săi să „nu piardă vremea” și îi cere lui Trump noi sancțiuni la adresa Moscovei.

Adrian Popovici

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu Donald Trump, la Națiunile Unite din New York. La această discuție, Zelenski ar urma să ceară noi sancțiuni la adrea Rusiei și va solicita clarificări privind garanțiile de securitate oferite de SUA, notează The Guardian.

Președintele Ucrainei a declarat că se așteaptă la noi sancțiuni pentru Rusia dacă Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu el pentru discuții față în față sau să accepte un armistițiu. „Dacă războiul continuă și nu se fac pași către pace, ne așteptăm la sancțiuni”, a spus el.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va lua măsuri împotriva Rusiei, dar până acum nu a reușit să-și pună amenințările în practică, notează jurnaliștii britanici.

Săptămâna trecută, el a declarat că SUA sunt gata să „impună sancțiuni majore”, dar numai după ce toate țările NATO vor fi de acord să nu mai cumpere petrol de la Rusia și să impună tarife vamale Chinei, un alt mare importator.

Donald Trump și Volodimir Zelenski
Primele arme aprobate de Trump pentru Ucraina. Ce va livra SUA către Kiev, conform noului program convenit cu Europa

Zelenski, nemulțumit de cum evoluează situația

Vorbind în fața unui grup de jurnaliști la Kiev, Zelenski și-a exprimat frustrarea față de ritmul în care evoluează situația. El a spus că „legarea” posibilelor sancțiuni americane de cerințele adresate țărilor europene de a face primul pas înseamnă „încetinirea presiunii asupra lui Putin”.

„Președintele Trump așteaptă măsuri ferme din partea Europei. Cred că pierdem mult timp dacă nu se impun sancțiuni sau nu se iau anumite măsuri, pe care le așteptăm cu mare interes de la el”, a declarat Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski a mai a declarat că dorește ca „întreaga Europă” să impună sancțiuni. El a afirmat că Trump ar putea pune presiune pe statele europene să ia măsuri mai ferme și a adăugat că guvernul pro-rus al Slovaciei va răspunde probabil la presiunile americane. „Toată lumea se uită spre Statele Unite”, a spus el.

El și-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin în orice format – fie unul la unul, fie „trilateral”, cu președintele SUA prezent. Kremlinul afirmă că „cauzele profunde” ale conflictului trebuie abordate înainte ca acest lucru să se poată întâmpla, referindu-se la capitularea Ucrainei.

Momentul în care MiG-urile rusești au survolat Estonia. Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”

Sursa: The Guardian

Etichete: donald trump, Volodomir Zelenski, pace,

Dată publicare: 20-09-2025 21:04

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Volodimir Zelenski: Ucraina și Polonia trebuie să doboare împreună dronele. România ar putea fi inclusă în acest plan
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Ucraina și Polonia trebuie să doboare împreună dronele. România ar putea fi inclusă în acest plan

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei.

Primele arme aprobate de Trump pentru Ucraina. Ce va livra SUA către Kiev, conform noului program convenit cu Europa
Stiri externe
Primele arme aprobate de Trump pentru Ucraina. Ce va livra SUA către Kiev, conform noului program convenit cu Europa

Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Zelenski a anunțat că salariile profesorilor și bursele studenților vor crește, în ciuda cheltuielilor pentru apărare
Stiri externe
Zelenski a anunțat că salariile profesorilor și bursele studenților vor crește, în ciuda cheltuielilor pentru apărare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că, în ciuda costurilor generate de războiul cu Rusia, profesorii vor primi salarii mai mari, iar studenții – burse, începând de anul viitor, relatează marți dpa.  

Momentul în care MiG-urile rusești au survolat Estonia. Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”
Stiri externe
Momentul în care MiG-urile rusești au survolat Estonia. Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”

Estonia a solicitat o consultare cu ceilalți membri NATO după ce avioane de luptă rusești i-au încălcat spațiul aerian. A fost vorba despre trei MiG-31 care au survolat cerul timp de 12 minute, după cum a anunțat guvernul de la Tallin.

Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal
Stiri externe
Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important”
Stiri actuale
Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important”

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, moldovenii își aleg direcția către vest sau către est, iar lupta se va da la extreme, între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

