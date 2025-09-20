Zelenski, frustrat de ritmul negocierilor cu Rusia. Își acuză aliații că „pierd vremea” și cere noi sancțiuni pentru Moscova

Volodimir Zelenski e nemulțumit de modul în care evoluează procesul de pace dintre Rusia și Ucraina. Liderul de la Kiev le cere aliaților săi să „nu piardă vremea” și îi cere lui Trump noi sancțiuni la adresa Moscovei.

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu Donald Trump, la Națiunile Unite din New York. La această discuție, Zelenski ar urma să ceară noi sancțiuni la adrea Rusiei și va solicita clarificări privind garanțiile de securitate oferite de SUA, notează The Guardian.

Președintele Ucrainei a declarat că se așteaptă la noi sancțiuni pentru Rusia dacă Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu el pentru discuții față în față sau să accepte un armistițiu. „Dacă războiul continuă și nu se fac pași către pace, ne așteptăm la sancțiuni”, a spus el.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va lua măsuri împotriva Rusiei, dar până acum nu a reușit să-și pună amenințările în practică, notează jurnaliștii britanici.

Săptămâna trecută, el a declarat că SUA sunt gata să „impună sancțiuni majore”, dar numai după ce toate țările NATO vor fi de acord să nu mai cumpere petrol de la Rusia și să impună tarife vamale Chinei, un alt mare importator.

Zelenski, nemulțumit de cum evoluează situația

Vorbind în fața unui grup de jurnaliști la Kiev, Zelenski și-a exprimat frustrarea față de ritmul în care evoluează situația. El a spus că „legarea” posibilelor sancțiuni americane de cerințele adresate țărilor europene de a face primul pas înseamnă „încetinirea presiunii asupra lui Putin”.

„Președintele Trump așteaptă măsuri ferme din partea Europei. Cred că pierdem mult timp dacă nu se impun sancțiuni sau nu se iau anumite măsuri, pe care le așteptăm cu mare interes de la el”, a declarat Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski a mai a declarat că dorește ca „întreaga Europă” să impună sancțiuni. El a afirmat că Trump ar putea pune presiune pe statele europene să ia măsuri mai ferme și a adăugat că guvernul pro-rus al Slovaciei va răspunde probabil la presiunile americane. „Toată lumea se uită spre Statele Unite”, a spus el.

El și-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin în orice format – fie unul la unul, fie „trilateral”, cu președintele SUA prezent. Kremlinul afirmă că „cauzele profunde” ale conflictului trebuie abordate înainte ca acest lucru să se poată întâmpla, referindu-se la capitularea Ucrainei.

