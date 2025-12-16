Volodimir Zelenski nu e pregătit pentru un referendum în disputele teritoriale cu Rusia. „Donbasul nostru”

Stiri externe
16-12-2025 | 07:26
volodimir zelenski
AFP

Volodimir Zelenski a declarat că, în acest moment, nu se pune problema organizării unui referendum privind rezolvarea chestiunii teritoriale a Donbasului. Ucraina nu va recunoaşte sub nicio formă pierderea acestuia, a declarat președintele țării.

autor
Mihai Niculescu

Şeful statului a făcut aceste declaraţii ca răspuns la întrebările jurnaliştilor, precizând că negocierile pe acest subiect sunt extrem de complexe.

„Oricum, nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii”, a afirmat Zelenski, conform Ukrinform, preluat de news.ro.

Potrivit acestuia, în negocierile de pace nu a fost identificat încă un compromis privind problema teritorială.

„Cât despre poziţia «ruşilor», aceasta nu s-a schimbat încă. Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru”, a spus preşedintele ucrainean.

Citește și
volodimir zelenski
Negocieri Ucraina–SUA la Berlin: Zelenski vorbește despre progrese reale, fără un acord imediat

Zelenski a explicat că partea americană încearcă să identifice o soluţie de compromis şi a propus ideea unei „zone economice libere” pentru Donbas, însă a subliniat clar limitele acestei propuneri.

„Americanii vor să găsească un compromis, propun o «zonă economică liberă». Şi subliniez din nou: o «zonă economică liberă» nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată. Absolut”, a insistat Zelenski.

Preşedintele a adăugat că discuţiile pe această temă vor continua, dar a admis că, în prezent, nu există un consens.

„Nu avem încă un consens în această privinţă”, a spus el.

Declaraţiile au fost făcute după discuţiile purtate la Berlin cu delegaţia americană condusă de reprezentantul special al preşedintelui Statelor Unite, Steve Whitkoff, şi de Jared Kushner. Zelenski a precizat ulterior că părţile au poziţii diferite în privinţa problemei teritoriale şi că delegaţia americană a prezentat în cadrul negocierilor poziţia Federaţiei Ruse, fără a formula solicitări directe către Ucraina.

Sursa: Pro TV

Etichete: referendum, donbas, volodimir zelenski,

Dată publicare: 16-12-2025 07:11

Citește și...
Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia
Stiri externe
Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape, după o convorbire lungă cu Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri occidentali, potrivit AFP şi Reuters.

 

Negocieri Ucraina–SUA la Berlin: Zelenski vorbește despre progrese reale, fără un acord imediat
Stiri externe
Negocieri Ucraina–SUA la Berlin: Zelenski vorbește despre progrese reale, fără un acord imediat

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă luni negocieri ”deloc uşoare” dar ”productive” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Berlin, relatează AFP.

Majoritatea ucrainenilor resping concesiile teritoriale pentru pace. Acordul cu Rusia rămâne greu de acceptat
Stiri externe
Majoritatea ucrainenilor resping concesiile teritoriale pentru pace. Acordul cu Rusia rămâne greu de acceptat

Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în acordul de pace, potrivit unui sondaj, care subliniază provocările cu care se confruntă Zelenski în timp ce negociază sub presiunea Casei Albe pentru a pune capăt războiului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Americanii încep să își piardă răbdarea cu războiul din Ucraina. Trump vrea să se ajungă la un acord „înainte de Crăciun”
Stiri externe
Americanii încep să își piardă răbdarea cu războiul din Ucraina. Trump vrea să se ajungă la un acord „înainte de Crăciun”

Discuțiile de la Berlin dintre delegația americană și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au încheiat, duminică seară, după mai bine de cinci ore și vor fi reluate luni.

Recomandări
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”
Stiri externe
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”

Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, în opinia lor, acceptabile pentru Rusia, relatează AFP şi Reuters.

 

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

