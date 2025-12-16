Volodimir Zelenski nu e pregătit pentru un referendum în disputele teritoriale cu Rusia. „Donbasul nostru”

Volodimir Zelenski a declarat că, în acest moment, nu se pune problema organizării unui referendum privind rezolvarea chestiunii teritoriale a Donbasului. Ucraina nu va recunoaşte sub nicio formă pierderea acestuia, a declarat președintele țării.

Şeful statului a făcut aceste declaraţii ca răspuns la întrebările jurnaliştilor, precizând că negocierile pe acest subiect sunt extrem de complexe.

„Oricum, nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii”, a afirmat Zelenski, conform Ukrinform, preluat de news.ro.

Potrivit acestuia, în negocierile de pace nu a fost identificat încă un compromis privind problema teritorială.

„Cât despre poziţia «ruşilor», aceasta nu s-a schimbat încă. Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru”, a spus preşedintele ucrainean.

Zelenski a explicat că partea americană încearcă să identifice o soluţie de compromis şi a propus ideea unei „zone economice libere” pentru Donbas, însă a subliniat clar limitele acestei propuneri.

„Americanii vor să găsească un compromis, propun o «zonă economică liberă». Şi subliniez din nou: o «zonă economică liberă» nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată. Absolut”, a insistat Zelenski.

Preşedintele a adăugat că discuţiile pe această temă vor continua, dar a admis că, în prezent, nu există un consens.

„Nu avem încă un consens în această privinţă”, a spus el.

Declaraţiile au fost făcute după discuţiile purtate la Berlin cu delegaţia americană condusă de reprezentantul special al preşedintelui Statelor Unite, Steve Whitkoff, şi de Jared Kushner. Zelenski a precizat ulterior că părţile au poziţii diferite în privinţa problemei teritoriale şi că delegaţia americană a prezentat în cadrul negocierilor poziţia Federaţiei Ruse, fără a formula solicitări directe către Ucraina.

