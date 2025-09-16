Tyler Robinson a fost pus sub acuzare pentru uciderea Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea

Stiri externe
16-09-2025 | 22:28
tyler robinson

Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah. Motivul crimei rămâne, încă, misterios.

autor
Lorena Mihăilă

Procurorul a anunţat că solicită pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson care l-a asasinat pe Charlie Kirk.

Tânărul este aşteptat la tribunal în câteva ore pentru o primă audiere judiciară.

Tyler Robinson a fost arestat la 33 de ore după împuşcătura care l-a ucis pe Charlie Kirk, fiind denunţat de tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile difuzate de poliţie.

Citește și
jd vance
JD Vance, despre cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”

Deşi nu cooperează cu autorităţile de la arestarea sa, implicarea sa presupusă este confirmată de corespondenţa dintre urmele de ADN prelevate în apropierea locului crimei şi cele ale lui Tyler Robinson, a anunţat luni Kash Patel. Directorul FBI a menţionat, de asemenea, un bilet pe care presupusul asasin l-ar fi lăsat înainte de a comite crima. „Suspectul a scris, în esenţă, «am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk şi o voi face»”, a dezvăluit Patel.

În plus, el și-ar fi anunțat prietenii de pe un grup de Discord că a comis crima, după ce aceștia au dsicutat prin mesaje de ceea ce s-a întâmplat.

Charlie Kirk a fost asasinat miercuri cu un singur glonţ, în gât, în timp ce modera o dezbatere într-un campus universitar din Utah, în vestul ţării, o dramă ce a scos în evidenţă profundele diviziuni politice americane.

Această figură a dreptei americane, în vârstă de 31 de ani, îşi folosea milioanele de abonaţi de pe reţelele sociale şi intervenţiile sale în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump şi a difuza tinerilor ideile sale naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste despre familie.

SUA sunt în război cu traficanții de droguri sudamericani. Casa Albă îl acuză pe Maduro că este șeful unui cartel

Sursa: News.ro

Etichete: crima, asasinat, utah, charlie kirk,

Dată publicare: 16-09-2025 22:28

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
O prezentatoare TV americană a demisonat, protestând că a fost suspendată pentru omagierea lui Charlie Kirk
Stiri externe
O prezentatoare TV americană a demisonat, protestând că a fost suspendată pentru omagierea lui Charlie Kirk

O prezentatoare de televiziune din Illinois a demisionat de la un post local afiliat ABC ca o formă de protest după a fost suspendată, susține ea.

JD Vance, despre cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”
Stiri externe
JD Vance, despre cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”

Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreşedintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.  

Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea
Stiri externe
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.

 

ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI
Stiri externe
ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI

Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului asasinării activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități, Tyler Robinson, a anunțat luni directorul FBI, Kash Patel, relatează AFP.

Suspectul crimei lui Charlie Kirk este ținut într-o unitate specială și monitorizat constant. „Apropiații lui cooperează”
Stiri externe
Suspectul crimei lui Charlie Kirk este ținut într-o unitate specială și monitorizat constant. „Apropiații lui cooperează”

Presupusul ucigaș al activistului de extremă dreapta, Charlie Kirk, refuza să discute cu anchetatorii. Însă fostul iubit și coleg de cameră al suspectului este foarte cooperant.

Recomandări
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital
Stiri Sanatate
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra
Stiri Justitie
Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”
Stiri Politice
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Septembrie 2025

45:30

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28