Tyler Robinson a fost pus sub acuzare pentru uciderea Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea

Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah. Motivul crimei rămâne, încă, misterios.

Procurorul a anunţat că solicită pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson care l-a asasinat pe Charlie Kirk.

Tânărul este aşteptat la tribunal în câteva ore pentru o primă audiere judiciară.

Tyler Robinson a fost arestat la 33 de ore după împuşcătura care l-a ucis pe Charlie Kirk, fiind denunţat de tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile difuzate de poliţie.

Deşi nu cooperează cu autorităţile de la arestarea sa, implicarea sa presupusă este confirmată de corespondenţa dintre urmele de ADN prelevate în apropierea locului crimei şi cele ale lui Tyler Robinson, a anunţat luni Kash Patel. Directorul FBI a menţionat, de asemenea, un bilet pe care presupusul asasin l-ar fi lăsat înainte de a comite crima. „Suspectul a scris, în esenţă, «am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk şi o voi face»”, a dezvăluit Patel.

În plus, el și-ar fi anunțat prietenii de pe un grup de Discord că a comis crima, după ce aceștia au dsicutat prin mesaje de ceea ce s-a întâmplat.

Charlie Kirk a fost asasinat miercuri cu un singur glonţ, în gât, în timp ce modera o dezbatere într-un campus universitar din Utah, în vestul ţării, o dramă ce a scos în evidenţă profundele diviziuni politice americane.

Această figură a dreptei americane, în vârstă de 31 de ani, îşi folosea milioanele de abonaţi de pe reţelele sociale şi intervenţiile sale în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump şi a difuza tinerilor ideile sale naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste despre familie.

