Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.

„Salut, am vești proaste pentru voi toți”, a fost un mesaj trimis de pe contul suspectului, Tyler Robinson, pe platforma online Discord. „Eu am fost la UVU ieri. Îmi pare rău pentru toate astea.”

Mesajul a fost trimis joi seara, cu aproximativ două ore înainte ca oficialii să spună că Robinson a fost luat în custodie.

Un membru al grupului de pe Discord a împărtășit imaginea conversației cu The Post și a confirmat că provenea de pe contul lui Robinson. Persoana a vorbit sub protecția anonimatului, pentru a-și proteja identitatea și de teamă să nu fie hărțuită.

Discord a furnizat autorităților o copie a mesajului cu mărturisirea, potrivit unei surse familiare cu interacțiunea companiei cu forțele de ordine. Această sursă a cerut să nu-i fie dezvăluit numele, nefiind autorizată să discute public detaliile investigației.

Discord colaborează cu FBI în cazul uciderii lui Charlie Kirk

Mesajul a fost trimis de pe contul lui Robinson către un mic grup privat de prieteni, a adăugat persoana. Discord colaborează strâns cu FBI și autoritățile locale, oferind informații despre activitatea lui Robinson pe platformă.

Anterior, Discord declarase că o anchetă internă nu a găsit „nicio dovadă că suspectul ar fi planificat acest incident sau ar fi promovat violența pe Discord”.

Biroul Șerifului din Utah County a direcționat întrebările The Post către Departamentul de Siguranță Publică din Utah. Purtătorii de cuvânt ai DPS, FBI și biroului din Salt Lake City nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Arestat după 33 de ore

Tyler Robinson a fost arestat săptămâna trecută, după o urmărire de 33 de ore, fiind acuzat că l-a împușcat mortal pe unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori din țară, la un eveniment de la Utah Valley University.

Autoritățile au spus că un membru al familiei lui Robinson a contactat un prieten, care apoi a alertat poliția, spunând că Robinson a mărturisit sau a lăsat să se înțeleagă că a comis crima.

Guvernatorul din Utah, Spencer Cox (R), a declarat în weekend că motivul este încă investigat, dar că suspectul pare să fi avut o „ideologie de stânga”. Oficialii spun că interviurile arată că Robinson a devenit „mai politic” în ultimii ani și l-a criticat pe Kirk.

Reacții despre moartea lui Charlie Kirk

Conversația de pe Discord, împărtășită cu The Post, arată cum membrii grupului au reacționat la împușcarea lui Kirk miercurea trecută — înainte să apară știrea că Robinson ar fi implicat. Grupul includea aproximativ 30 de persoane.

„Charlie Kirk a fost împușcat”, a scris un prieten miercuri după-amiază.

„Tocmai am văzut videoclipul, la naiba”, a scris alt utilizator o oră și jumătate mai târziu, adăugând despre Kirk: „Frate nu merita să sfârșească așa, trist”.

Singurul răspuns de pe contul lui Robinson a venit a doua zi, cu mesajul anunțând „vești proaste”.

„Mă predau printr-un prieten șerif în câteva momente”, a continuat mesajul, postat la 19:57, ora locală din Utah. „Mulțumesc pentru toate momentele frumoase și pentru râsete, ați fost minunați, vă mulțumesc pentru tot.”

Nimeni nu i-a răspuns lui Robinson în acea noapte, conform capturilor de ecran obținute de The Post. Dar a doua zi, un prieten a scris că mărturisirea părea să fie reală. Acesta a cerut membrilor grupului „să se roage pentru Tyler și pentru pocăința lui” și apoi s-a referit la Kirk:

„Deși politica lui Charlie Kirk nu era acceptabilă pentru unii, vă rog să ne rugăm cu toții pentru el și pentru familia lui în aceste vremuri confuze”, a adăugat prietenul.

The New York Times a relatat despre o conversație într-un alt grup Discord, mai devreme în aceeași zi. În acea discuție, Robinson a glumit că un „doppelgänger” încerca să-l bage în probleme, după ce poliția publicase imagini ale unui suspect care îi semăna.

Guvernatorul Cox a confirmat existența acelei conversații duminică și a spus că prietenii lui Robinson „nu credeau că era cu adevărat el” în acel moment. Persoana care a oferit alte mesaje către The Post a spus că provin dintr-un grup diferit.

Ținut într-o unitate specială

Suspectul de asasinat, Tyler Robinson, este ținut într-o unitate specială de detenție din Utah și este monitorizat constant. Va rămâne sub supraveghere strictă până la finalizarea unei evaluări legate de starea sa psihică.

Expertiza ar putea dura câteva zile, au precizat autoritățile. Robinson nu a recunoscut până acum crima și refuză să răspundă la întrebările anchetatorilor.

Aceștia din urmă încă încearcă să obțină informațiile stocate într-un cont în cloud pe numele lui Tyler Robinson.

