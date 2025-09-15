Suspectul crimei lui Charlie Kirk este ținut într-o unitate specială și monitorizat constant. „Apropiații lui cooperează”

Presupusul ucigaș al activistului de extremă dreapta, Charlie Kirk, refuza să discute cu anchetatorii. Însă fostul iubit și coleg de cameră al suspectului este foarte cooperant.

Mărturisirea a fost făcută presei de guvernatorul din Utah, care spune și că partenerul lui Tyler Robinson este transexual. Așadar, membru al unei comunități împotriva căreia milita activistul asasinat, Charlie Kirk.

Suspectul de asasinat, Tyler Robinson, este ținut într-o unitate specială de detenție din Utah și este monitorizat constant. Va rămâne sub supraveghere strictă până la finalizarea unei evaluări legate de starea sa psihică. Expertiza ar putea dura câteva zile, au precizat autoritățile. Robinson nu a recunoscut până acum crima și refuză să răspundă la întrebările anchetatorilor.

Aceștia din urmă încă încearcă să obțină informațiile stocate într-un cont în cloud pe numele lui Tyler Robinson.

Spencer Cox:El nu cooperează cu autoritățile, însă toți apropiații lui cooperează, iar asta este foarte important.”

asasinare Charlie Kirk
Tyler Robinson refuză să colaboreze cu autoritățile. Presupusul asasin al lui Kirk ar avea o relație cu un coleg transsexual

Guvernatorul statului Utah a declarat că suspectul nu împărtășea valorile conservatoare promovate de familia lui. Din contră. Potrivit guvernatorului, Robinson avea idei de stânga.

Printre cei care cooperează cu autoritățile este și colegul de cameră al suspectului.

Relația controversată cu colegul transexual

Spencer Cox: „Colegul lui de cameră îi era și iubit. Vorbim de un bărbat care era în proces de tranziție la femeie.”

Așadar, suspectul avea o relație cu un transexual, membru al unei comunități împotriva căreia milita activistul de extremă dreapta Charlie Kirk.

Guvernatorul Cox a povestit și că, potrivit apropiaților, Tyler Robinson obișnuia să-l critice pe Kirk, fiind furios că acesta susținea discursuri „pline de ură”.

Spencer Cox:Nu era un fan (al lui Charlie Kirk). Doar atât pot să vă spun. Dar nu știm încă din ce motiv nu îl plăcea.”

În vârstă de 22 de ani, Tyler Robinson a fost arestat la aproximativ 33 de ore după ce activistul de extremă dreapta Charlie Kirk a fost împușcat mortal, în campusul unei universități din Utah.

Marți va fi adus în fața unui judecător și va fi pus sub acuzare, între altele, pentru omor deosebit de grav și obstrucționarea justiției.

La rândul lui, președintele Trump a sugerat că îi va investiga pe adversarii săi politici după asasinarea lui Kirk.

Trump:Problema este la stânga. Vom vedea. Vom face anunțuri. Ei sunt deja sub investigație. Știți, deja sunt sub investigație majoră. Mulți dintre oamenii pe care tradițional i-ai considera de stânga sunt deja investigați.”

Președintele Trump și vicepreședintele JD Vance vor participa la slujba în memoria lui Kirk, programată duminică pe un stadion din Arizona.

Sursa: Pro TV

Parlamentarii români au ținut un moment de reculegere pentru activistul american Charlie Kirk. Propuneri inițiate de AUR
Stiri actuale
Parlamentarii români au ținut un moment de reculegere pentru activistul american Charlie Kirk. Propuneri inițiate de AUR

Senatorii și deputații au ţinut, luni, câte un moment de reculegere în Parlament, în memoria activistului american Charlie Kirk, la propunerile unor parlamentari AUR.

Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic
Stiri externe
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației
Stiri actuale
Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației

România va intra in clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii, anul viitor, dacă mentine ritmul de până acum. A spus-o luni, secretarul general al OCDE, aflat în vizită oficială la București.

