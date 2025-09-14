Tyler Robinson refuză să colaboreze cu autoritățile. Presupusul asasin al lui Kirk ar avea o relație cu un coleg transsexual

asasinare Charlie Kirk

Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a mărturisit că a comis crima, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.

Aura Trif

Suspectul Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat la aproximativ 33 de ore după ce Kirk, un activist de dreapta în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercuri într-un campus universitar, scrie BBC.

În declarația acordată ABC News, Spencer Cox, membru al Partidului Republican, a afirmat că persoanele din anturajul lui Robinson au cooperat cu anchetatorii.

Cox a apărut duminică dimineață în mai multe emisiuni de știri din SUA, unde a reiterat îngrijorările sale cu privire la rețelele sociale în urma morții lui Kirk.

Guvernatorul a fost întrebat și despre un articol din New York Times în care se afirma că Robinson ar fi vorbit cu alte persoane după împușcături prin intermediul platformei de mesagerie Discord, inclusiv despre acuzațiile că ar fi glumit că el ar fi fost autorul împușcăturilor.

Charlie Kirk
Kremlinul rupe tăcerea în privinţa uciderii lui Charlie Kirk şi acuză „polarizarea extremă” din SUA

Cox a declarat pentru ABC News: „Tot ce putem confirma este că acele conversații au avut loc cu siguranță și că ei nu credeau că era chiar el. A fost o glumă până când, până când el, știți, până când a recunoscut că era chiar el.” Robinson a fost arestat joi seara după ce s-a predat poliției. Kirk vorbea la Universitatea Utah Valley la un eveniment în aer liber organizat de Turning Point USA – organizația pe care a cofondat-o – când a fost împușcat și ucis.

Evenimentul făcea parte din American Comeback Tour, o serie de conferințe care l-au dus în mai multe campusuri universitare din SUA. Cox a declarat anterior pentru Wall Street Journal că Robinson, originar din Utah, era „profund îndoctrinat cu ideologia de stânga”.

Când a fost întrebat despre acest lucru în cadrul emisiunii State of the Union de la CNN, duminică, el a spus că informația a fost furnizată de prietenii și familia suspectului.

„Suntem în continuare să aflăm multe lucruri și vom afla și mai multe”, a explicat el, adăugând că, atunci când vor fi formulate acuzațiile oficiale, vor fi disponibile „mult mai multe dovezi și informații”.

Suspectul ar fi fost într-o relație cu un coleg de cameră „în tranziție”

O declarație sub jurământ din partea statului Utah confirmă că Robinson a fost arestat sub suspiciunea de crimă cu circumstanțe agravante, folosire ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției.

Guvernatorul a spus că printre cei care cooperează cu autoritățile se află și colegul de cameră al lui Robinson, care, potrivit lui, era și partenerul său. Cox a declarat că suspectul locuia și avea o relație cu o persoană „în tranziție de la bărbat la femeie”, în timp ce anchetatorii continuă să exploreze un posibil motiv al atacului, scrie The Guardian.

El a confirmat, de asemenea, că partenerul se afla în prezent în proces de tranziție, dar, întrebat de CNN, a spus că autoritățile nu știu încă dacă acest lucru este relevant pentru anchetă.

La momentul arestării sale, Robinson era student în anul al treilea la un program de ucenicie în domeniul electricității la Dixie Technical College.

Registrele din Utah arată că ambii săi părinți sunt înregistrați ca republicani și au votat la alegerile din 2024, care i-au asigurat lui Donald Trump, liderul partidului lor, un al doilea mandat prezidențial.

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Sursa: BBC

