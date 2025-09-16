Direcția inversă. O prezentatoare TV americană a demisonat, protestând că a fost suspendată pentru omagierea lui Charlie Kirk

O prezentatoare de televiziune din Illinois a demisionat de la un post local afiliat ABC ca o formă de protest după a fost suspendată, susține ea.

A difuzat un „omagiu imparțial” emoționant mentorului său, Charlie Kirk, după asasinarea acestuia, a transmis jurnalista.

Beni Rae Harmony a anunțat luni că părăsește WICS-ABC20 Springfield după ce ar fi fost supusă represaliilor din partea postului pentru difuzarea, vineri, a unui omagiu emoționant de 1 minut și 17 secunde.

„Mulți dintre cei din mass-media mainstream au fost concediați sau pedepsiți pentru că au batjocorit asasinarea lui. Cred că sunt prima care a fost vizată pentru că l-am omagiat în direct”, a scris Harmony pe X.

Harmony le-a spus urmăritorilor săi că demisia ei „este ghidată de valori esențiale pentru cine sunt, pe care refuz să le pun deoparte pentru a-mi păstra locul de muncă”.

„Aleg credința și dragostea pentru țara mea și o voi face întotdeauna”, a declarat ea, conform New York Post.

Harmony i-a asigurat pe telespectatori că este normal să simtă „tristețe” sau „doliu” pentru uciderea cu sânge rece a cofondatorului Turning Point USA.

Ea și-a încheiat anunțul cu un mesaj de solidaritate, cu rugăciuni pentru familia lui Kirk și pentru țară.

„Mulțumesc, Springfield. Casa mea. Comunitatea mea. Oamenii mei. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Charlie Kirk și frumoasa lui familie, și Dumnezeu să binecuvânteze aceste State Unite ale Americii”, a scris Harmony.

Prezentatoarea, înlăcrimată, a dezvăluit că influencerul conservator în vârstă de 31 de ani a fost primul ei șef și i-a fost mentor la începutul carierei sale în mass-media, învățând-o să creadă în ea însăși și să-și urmeze visele.

După anunțul ei, pagina sa biografică de pe site-ul postului a fost eliminată.

The Post a contactat WICS ABC 20 pentru a obține un comentariu.

„Vreau să vă împărtășesc una dintre zicalele mele preferate pe care Charlie ne-o spunea mereu: «Când conversațiile încetează, când oamenii rămân fără cuvinte, atunci începe violența. Așadar, dacă faceți un singur lucru astăzi, faceți-l cu pasiune, cu convingere, apărați-vă prietenii, apărați-vă convingerile și vorbiți tare, chiar dacă vocea vă tremură. Cuvintele voastre au sens, valorile voastre au un scop. Nu uitați niciodată asta”, și-a amintit Harmony că i-a spus Kirk la începutul carierei sale.

„Mulțumesc, CK, mi-ai schimbat viața”, a încheiat ea omagiul emoționant adus lui Charlie Kirk.

Harmony a lucrat ca producător și administrator pentru Turning Point USA în zona Washington, DC-Baltimore, din august 2021 până în februarie 2022, potrivit profilului său de LinkedIn.

Charlie Kirk, un activist conservator proeminent în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercurea trecută în timp ce vorbea la o universitate din Utah în timpul turneului său cu Turning Point USA.

Imediat după împușcătură, imagini video grafice cu moartea lui Kirk s-au răspândit online – împreună cu glume crude despre influencerul de dreapta.

Angajații americani, demiși pentru batjocorirea lui Kirk, nu pentru omagii

În timp ce Harmony a demisionat pentru a-l onora pe Kirk, salariați americani - de la piloții Delta la experții MSNBC și profesorii din școlile publice – au fost concediați pentru că au batjocorit asasinarea sa în postări pe rețelele sociale.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că piloții American Airlines „care au fost surprinși sărbătorind” asasinatul au fost „imediat suspendați și retrași din serviciu”.

Analistul MSNBC Matthew Dowd a fost concediat de la rețea după ce, la scurt timp după împușcăturile transmise în direct, a sugerat că „cuvintele îngrozitoare” ale lui Kirk au dus la „acțiuni îngrozitoare”.

Senatoarea americană Marsha Blackburn (R-Tenn.) a cerut concedierea unei angajate a Universității de Stat din Tennessee după ce aceasta a scris: „Se pare că bătrânul Charlie și-a rostit soarta. Ura naște ură. ZERO simpatie”.

Un angajat al Office Depot dintr-un magazin din Michigan a fost concediat după ce ar fi refuzat să tipărească fluturași pentru o acțiune comemorativă în memoria lui Kirk.

