Direcția inversă. O prezentatoare TV americană a demisonat, protestând că a fost suspendată pentru omagierea lui Charlie Kirk

Stiri externe
16-09-2025 | 16:37
Beni Rae Harmony
Instagram/Beni Rae Harmony

O prezentatoare de televiziune din Illinois a demisionat de la un post local afiliat ABC ca o formă de protest după a fost suspendată, susține ea.

autor
Mihai Niculescu

A difuzat un „omagiu imparțial” emoționant mentorului său, Charlie Kirk, după asasinarea acestuia, a transmis jurnalista.

Beni Rae Harmony a anunțat luni că părăsește WICS-ABC20 Springfield după ce ar fi fost supusă represaliilor din partea postului pentru difuzarea, vineri, a unui omagiu emoționant de 1 minut și 17 secunde.

„Mulți dintre cei din mass-media mainstream au fost concediați sau pedepsiți pentru că au batjocorit asasinarea lui. Cred că sunt prima care a fost vizată pentru că l-am omagiat în direct, a scris Harmony pe X.

Harmony le-a spus urmăritorilor săi că demisia ei „este ghidată de valori esențiale pentru cine sunt, pe care refuz să le pun deoparte pentru a-mi păstra locul de muncă”.

Citește și
Tyler Robinson
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

„Aleg credința și dragostea pentru țara mea și o voi face întotdeauna”, a declarat ea, conform New York Post.

Harmony i-a asigurat pe telespectatori că este normal să simtă „tristețe” sau „doliu” pentru uciderea cu sânge rece a cofondatorului Turning Point USA.

Ea și-a încheiat anunțul cu un mesaj de solidaritate, cu rugăciuni pentru familia lui Kirk și pentru țară.

„Mulțumesc, Springfield. Casa mea. Comunitatea mea. Oamenii mei. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Charlie Kirk și frumoasa lui familie, și Dumnezeu să binecuvânteze aceste State Unite ale Americii”, a scris Harmony.

 Prezentatoarea, înlăcrimată, a dezvăluit că influencerul conservator în vârstă de 31 de ani a fost primul ei șef și i-a fost mentor la începutul carierei sale în mass-media, învățând-o să creadă în ea însăși și să-și urmeze visele.

După anunțul ei, pagina sa biografică de pe site-ul postului a fost eliminată.

The Post a contactat WICS ABC 20 pentru a obține un comentariu.

„Vreau să vă împărtășesc una dintre zicalele mele preferate pe care Charlie ne-o spunea mereu: «Când conversațiile încetează, când oamenii rămân fără cuvinte, atunci începe violența. Așadar, dacă faceți un singur lucru astăzi, faceți-l cu pasiune, cu convingere, apărați-vă prietenii, apărați-vă convingerile și vorbiți tare, chiar dacă vocea vă tremură. Cuvintele voastre au sens, valorile voastre au un scop. Nu uitați niciodată asta”, și-a amintit Harmony că i-a spus Kirk la începutul carierei sale.

„Mulțumesc, CK, mi-ai schimbat viața”, a încheiat ea omagiul emoționant adus lui Charlie Kirk.

Harmony a lucrat ca producător și administrator pentru Turning Point USA în zona Washington, DC-Baltimore, din august 2021 până în februarie 2022, potrivit profilului său de LinkedIn.

Charlie Kirk, un activist conservator proeminent în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercurea trecută în timp ce vorbea la o universitate din Utah în timpul turneului său cu Turning Point USA.

Imediat după împușcătură, imagini video grafice cu moartea lui Kirk s-au răspândit online – împreună cu glume crude despre influencerul de dreapta.

Angajații americani, demiși pentru batjocorirea lui Kirk, nu pentru omagii

În timp ce Harmony a demisionat pentru a-l onora pe Kirk, salariați americani - de la piloții Delta la experții MSNBC și profesorii din școlile publice – au fost concediați pentru că au batjocorit asasinarea sa în postări pe rețelele sociale.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că piloții American Airlines „care au fost surprinși sărbătorind” asasinatul au fost „imediat suspendați și retrași din serviciu”.

Analistul MSNBC Matthew Dowd a fost concediat de la rețea după ce, la scurt timp după împușcăturile transmise în direct, a sugerat că „cuvintele îngrozitoare” ale lui Kirk au dus la „acțiuni îngrozitoare”.

Senatoarea americană Marsha Blackburn (R-Tenn.) a cerut concedierea unei angajate a Universității de Stat din Tennessee după ce aceasta a scris: „Se pare că bătrânul Charlie și-a rostit soarta. Ura naște ură. ZERO simpatie”.

Un angajat al Office Depot dintr-un magazin din Michigan a fost concediat după ce ar fi refuzat să tipărească fluturași pentru o acțiune comemorativă în memoria lui Kirk.

Sursa: New York Post

Etichete: prezentatoare, demisie, charlie kirk,

Dată publicare: 16-09-2025 16:30

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
JD Vance, despre cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”
Stiri externe
JD Vance, despre cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”

Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreşedintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.  

Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea
Stiri externe
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.

 

ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI
Stiri externe
ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI

Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului asasinării activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități, Tyler Robinson, a anunțat luni directorul FBI, Kash Patel, relatează AFP.

Suspectul crimei lui Charlie Kirk este ținut într-o unitate specială și monitorizat constant. „Apropiații lui cooperează”
Stiri externe
Suspectul crimei lui Charlie Kirk este ținut într-o unitate specială și monitorizat constant. „Apropiații lui cooperează”

Presupusul ucigaș al activistului de extremă dreapta, Charlie Kirk, refuza să discute cu anchetatorii. Însă fostul iubit și coleg de cameră al suspectului este foarte cooperant.

Parlamentarii români au ținut un moment de reculegere pentru activistul american Charlie Kirk. Propuneri inițiate de AUR
Stiri actuale
Parlamentarii români au ținut un moment de reculegere pentru activistul american Charlie Kirk. Propuneri inițiate de AUR

Senatorii și deputații au ţinut, luni, câte un moment de reculegere în Parlament, în memoria activistului american Charlie Kirk, la propunerile unor parlamentari AUR.

Recomandări
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România
Stiri Sociale
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat
Stiri Justitie
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Septembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28