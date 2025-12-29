Anunțul făcut de Macron după întâlnirea dintre Zelenski și Trump. „Vom reuni țările”

Stiri externe
29-12-2025 | 11:26
macron
Getty

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni că o reuniune a aliaţilor Kievului va avea loc la Paris la începutul lunii ianuarie centrată pe tema garanţiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, relatează AFP.

autor
Sabrina Saghin

Vom reuni ţările din Coaliţia de Voinţă la Paris, la începutul lunii ianuarie, pentru a finaliza contribuţiile concrete ale fiecăruia”, a scris Emmanuel Macron pe X, care a discutat anterior cu omologii săi ucrainean Volodimir Zelenski şi american Donald Trump, alături de mai mulţi alţi lideri europeni, conform News.ro.

„Facem progrese în ceea ce priveşte garanţiile de securitate, care vor fi esenţiale pentru construirea unei păci juste şi durabile”, a dat asigurări liderul francez, care a avut şi o convorbire separată cu Volodimir Zelenski.

Anunţul vine în contextul în care Volodimir Zelenski şi Donald Trump s-au întâlnit duminică la reşedinţa preşedintelui american din Florida, acesta din urmă arătându-se optimist, deşi evaziv, cu privire la o soluţionare apropiată a conflictului care durează din februarie 2022.

„Au fost negocieri foarte dificile”, a recunoscut Donald Trump, menţionând „numeroase progrese”.

Trump evocă progrese în negocieri

„Nu vreau să spun când, dar cred că vom reuşi”, a continuat el, declarându-se dispus, de asemenea, să vină să se exprime în faţa Parlamentului ucrainean pentru a promova planul său de pace.

Luând cuvântul alături de el, Volodimir Zelenski s-a arătat şi el entuziast, vorbind despre „progrese importante” şi spunând că „90%” din planul de pace american în 20 de puncte este „aprobat”, că sunt „aprobate” garanţii de securitate pentru Ucraina în unele cazuri şi „aproape aprobate” în altele, în timp ce un plan de reconstrucţie este „în curs de finalizare”.

Potrivit Axios, Zelenski şi Trump au declarat că în ianuarie vor avea loc noi negocieri la Washington între SUA, Ucraina şi ţările europene pentru a finaliza detaliile. Trump a spus că ar putea dura câteva săptămâni pentru a elimina diferenţele rămase.

Este posibil să nu se întâmple. În câteva săptămâni vom şti”, a adăugat el.

Sursa: News.ro

29-12-2025 11:25

