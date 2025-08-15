Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski

Redactorul Sky News pe afaceri internaționale, Dominic Waghorn, care se află în Kiev, a surprins reacțiile ucrainenilor la sosirea președintelui rus pe teritoriul american.

Oamenii sunt sunt furioși din cauza primirii călduroase pe covorul roșu oferite de echipa lui Trump.

Potrivit jurnalistului Sky News, o fotografie cu soldați americani în genunchi, desfășurând covorul roșu la treptele avionului lui Putin, a devenit virală.

American soldiers kneeling to roll out the red carpet for the war criminal. What an absolute disgrace! pic.twitter.com/qldipxo5bK — Kadi???????????? (@TheFl0orIsLaVa) August 15, 2025

„Rețelele de socializare s-au aprins de furie, mânie și dezgust față de ceea ce văd. Există diferite moduri de a primi un lider mondial la un astfel de eveniment, iar Donald Trump a făcut tot posibilul pentru a-i oferi lui Putin o primire grandioasă, lucru care le stă în gât ucrainenilor”, relatează Dominic Waghorn.

Un ucrainean i-a spus: „El (Putin) ocupă teritorii, distruge orașe întregi, ucide, violează, jefuiește, răpește, torturează, iar ca rezultat primește o primire pe covorul roșu.”

