Circ în Alaska, oferit de delegația rusă. Ministrul Serghei Lavrov a venit în SUA cu un tricou inscripționat ”URSS”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, unde vor avea loc discuțiile dintre SUA și Rusia, purtând un tricou cu mesajul „URSS”.

Potrivit imaginilor transmise de Associated Press, Lavrov a coborât din mașină și a intrat în hotelul unde este cazat pentru summit.

O parte din inscripție, care pare să fie „URSS”, putea fi văzută sub vesta lui neagră.

captura video AP

Într-un comentariu adresat unui jurnalist de la Izvestia, Lavrov a spus că a mai vizitat Alaska.

Oficialul rus pare să poarte un tricou/bluză vândut de marca rusă de îmbrăcăminte SelSovet, fondată în 2017 în Chelyabinsk. Prețul afișat pe site-ul companiei este de 10.990 ruble (aproximativ 137 dolari SUA) - notează publicația ucraineană Ukrainska Pravda.

Pe de altă parte, Associated Press notează faptul că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit joi cu presa în Anchorage, Alaska, iar interviul a fost postat pe canalul Telegram al Ministerului rus de Externe.

captura video AP

Conform sursei citate, Lavrov a declarat că Rusia „nu face niciodată planuri în avans” după ce a fost întrebat despre estimarea președintelui american Donald Trump, potrivit căreia există o probabilitate de 25% ca întâlnirea sa de vineri cu președintele Vladimir Putin să nu aibă succes.

„Știm că avem argumente, o poziție clară și ușor de înțeles. O vom expune”, a spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













