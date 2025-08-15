Circ în Alaska, oferit de delegația rusă. Ministrul Serghei Lavrov a venit în SUA cu un tricou inscripționat ”URSS”

Stiri externe
15-08-2025 | 12:28
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, unde vor avea loc discuțiile dintre SUA și Rusia, purtând un tricou cu mesajul „URSS”.

autor
Cristian Matei

Potrivit imaginilor transmise de Associated Press, Lavrov a coborât din mașină și a intrat în hotelul unde este cazat pentru summit.

O parte din inscripție, care pare să fie „URSS”, putea fi văzută sub vesta lui neagră.

Într-un comentariu adresat unui jurnalist de la Izvestia, Lavrov a spus că a mai vizitat Alaska.

Oficialul rus pare să poarte un tricou/bluză vândut de marca rusă de îmbrăcăminte SelSovet, fondată în 2017 în Chelyabinsk. Prețul afișat pe site-ul companiei este de 10.990 ruble (aproximativ 137 dolari SUA) - notează publicația ucraineană Ukrainska Pravda.

Pe de altă parte, Associated Press notează faptul că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit joi cu presa în Anchorage, Alaska, iar interviul a fost postat pe canalul Telegram al Ministerului rus de Externe.

Conform sursei citate, Lavrov a declarat că Rusia „nu face niciodată planuri în avans” după ce a fost întrebat despre estimarea președintelui american Donald Trump, potrivit căreia există o probabilitate de 25% ca întâlnirea sa de vineri cu președintele Vladimir Putin să nu aibă succes.

„Știm că avem argumente, o poziție clară și ușor de înțeles. O vom expune”, a spus el.

Trump se laudă: „Am oprit șase războaie în șase luni. Dacă nu eram eu președinte, Putin ar fi luat toată Ucraina”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, serghei lavrov, alaska,

Dată publicare: 15-08-2025 12:08

