Trump și Macron, moment viral pe rețelele sociale la summitul din Egipt. Gestul care i-a amuzat pe internauți. VIDEO

Preşedinţii american şi francez au avut o strângere de mână îndelungată când s-au întâlnit, luni, la summitul pentru Gaza din Egipt, gestul oarecum nefiresc atrăgând atenţia, ceea ce a făcut ca momentul să se viralizeze pe reţelele sociale.

Timp de aproape 30 de secunde, Emmanuel Macron şi Donald Trump şi-au strâns mâinile în faţa presei la Sharm el-Sheikh. Strângerea de mână s-a transformat într-o adevărată încleştare între cei doi preşedinţi în timp ce discutau, amintind de o scenă similară de la sfârşitul anului 2024, cu ocazia redeschiderii catedralei Notre-Dame din Paris, dar şi de momentul când cei doi s-au întâlnit prima dată la Casa Albă, în 2017.

Reacții amuzante pe rețelele sociale

Pe reţelele sociale, momentul a fost transformat într-un prilej de amuzament cu ajutorul inteligenţei artificiale.

JUST IN - Trump engages in an arm-wrestling handshake with Macron at Gaza Summit pic.twitter.com/mmUsziIpdm — us_observe_ (@us_observe_) October 13, 2025

Nu este prima dată când preşedintele Franţei este „victima” unor strângeri de mână ciudate din partea liderilor cu care se întâlneşte. În mai anul acesta, la summitul Comunităţii Politice Europene care a s-a ţinut la Tirana, în Albania, preşedintele francez Emmanuel Macron şi omologul său turc Recep Tayyip Erdogan au avut cea mai ciudată strângere de mână, care a stârnit mare vâlvă.

Pe de altă parte, atunci când o vânătaie mare a fost observată pe mâna dreaptă a lui Donald Trump - coincidenţă, tot în timpul unei strângeri de mână cu Emmanuel Macron, în februarie anul acesta - Casa Albă a dat vina pe faptul că preşedintele trebuie să dea mâna cu foarte multe persoane.

Preşedintele american Donald Trump era într-o dispoziţie veselă luni, la Sharm el-Sheikh, în Egipt, notează Le Figaro. Mare artizan al acordului de pace semnat între Israel şi Hamas, el a profitat de ocazia de a lua cuvântul în faţa a numeroşi şefi de stat, printre care Giorgia Meloni, Keir Starmer şi Viktor Orbán, pentru a glumi pe seama absenţei lui Emmanuel Macron din spatele său

Glume pe seama președintelui francez

„Mulţumesc mult Franţei”, a spus el mai întâi în discursul său de mulţumire. „Emmanuel? Îmi imaginam că este undeva în spatele meu. Unde este? Nu-mi vine să cred, eşti discret astăzi”, i-a spus apoi şeful Casei Albe omologului francez, o remarcă ce a făcut-o să zâmbească pe Giorgia Meloni şi pe alţi lideri.

În cele din urmă, Trump l-a localizat pe preşedintele francez, pe care l-a salutat călduros: „Astăzi, el este prietenul meu. Este minunat! Bună treabă, mulţumesc mult, Emmanuel”.

