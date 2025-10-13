Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Stiri externe
13-10-2025 | 22:38
donald trump acord gaza
AFP

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

autor
Alexandru Toader

În timp ce președintele SUA, Donald Trump, și liderii din Orientul Mijlociu semnau luni ceea ce au descris drept un acord istoric de încetare a focului, o întrebare crucială rămânea fără răspuns: ce anume prevedea acesta?

O imagine surprinsă de un fotograf în sala de conferințe din Sharm el-Sheikh (Egipt) oferă un indiciu în acest sens, întrucât președintele a arătat reporterilor acordul de pace pentru Gaza semnat, notează CNN.

Jumătatea superioară a paginii include o serie de obiective și angajamente.

„Căutăm toleranță, demnitate și șanse egale pentru fiecare persoană, asigurându-ne că această regiune este un loc în care toți își pot urmări aspirațiile în pace, securitate și prosperitate economică, indiferent de rasă, credință sau etnie”, se arată în primul paragraf de pe ultima pagină.

Evyatar David
Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini

Jumătatea inferioară a paginii include semnăturile și titlurile liderilor regionali și ale mediatorilor acordului de încetare a focului din SUA, Egipt, Qatar și Turcia.

În timp ce a făcut acest lucru, Trump a spus: „A durat 3.000 de ani, îți vine să crezi? Și va rezista”. „Este o zi incredibilă pentru lume”, spune Trump.

Liderul de la Washington a afirmat că acordul este atât de important încât va preveni un al treilea război mondial, care, spune el, ar fi putut avea loc în Orientul Mijlociu.

Lideri mondiali, elogiați de Trump

Președintele SUA, Donald Trump, și-a început discursul în Egipt, după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza, mulțumind unei liste de lideri mondiali, mulți dintre ei fiind prezenți în sală.

„Apropo, unde este Canada? Unde sunteți? El știa importanța acestui lucru. A spus: 'Vreau să fiu acolo'. Atât de mulți oameni au făcut asta”, a spus Trump, referindu-se la prim-ministrul Mark Carney.

Trump a continuat timp de câteva minute, mulțumind personal liderilor din țări precum Egipt, Pakistan, Ungaria și Uniunea Europeană.

Președintele SUA a fost în mare parte elogios față de lideri. El a spus că prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care stătea în spatele lui Trump, era „un politician de mare succes” și l-a numit pe prim-ministrul ungar Viktor Orbán „un mare lider”.

Sursa: CNN

Etichete: donald trump, acord, pace, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 13-10-2025 22:38

Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți"
Stiri externe
Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți”

Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi, înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor.

Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini
Stiri externe
Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini

Ultimii 20 de ostatici ținuți de Hamas în Gaza au revenit în Israel, după doi ani de captivitate. Însă doar rămășițele pământești a patru dintre cei 28 de ostatici care n-au supraviețuit au fost predate.

Primul pas spre pace. Hamas a predat șapte ostatici israelieni Crucii Roșii, înaintea summitului din Egipt
Stiri externe
Primul pas spre pace. Hamas a predat șapte ostatici israelieni Crucii Roșii, înaintea summitului din Egipt

Hamas a predat luni șapte ostatici israelieni Crucii Roșii în Gaza, în prima fază a acordului de încetare a focului cu Israelul, înaintea summitului de pace din Egipt la care va participa președintele american Donald Trump, relatează AFP și Reuters.

EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde "două schimbări majore", războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți"
Stiri externe
Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți”

Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi, înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor.

Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului
Stiri Politice
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

