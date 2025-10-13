Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

În timp ce președintele SUA, Donald Trump, și liderii din Orientul Mijlociu semnau luni ceea ce au descris drept un acord istoric de încetare a focului, o întrebare crucială rămânea fără răspuns: ce anume prevedea acesta?

O imagine surprinsă de un fotograf în sala de conferințe din Sharm el-Sheikh (Egipt) oferă un indiciu în acest sens, întrucât președintele a arătat reporterilor acordul de pace pentru Gaza semnat, notează CNN.

Jumătatea superioară a paginii include o serie de obiective și angajamente.

„Căutăm toleranță, demnitate și șanse egale pentru fiecare persoană, asigurându-ne că această regiune este un loc în care toți își pot urmări aspirațiile în pace, securitate și prosperitate economică, indiferent de rasă, credință sau etnie”, se arată în primul paragraf de pe ultima pagină.

Jumătatea inferioară a paginii include semnăturile și titlurile liderilor regionali și ale mediatorilor acordului de încetare a focului din SUA, Egipt, Qatar și Turcia.

În timp ce a făcut acest lucru, Trump a spus: „A durat 3.000 de ani, îți vine să crezi? Și va rezista”. „Este o zi incredibilă pentru lume”, spune Trump.

Liderul de la Washington a afirmat că acordul este atât de important încât va preveni un al treilea război mondial, care, spune el, ar fi putut avea loc în Orientul Mijlociu.

Lideri mondiali, elogiați de Trump

Președintele SUA, Donald Trump, și-a început discursul în Egipt, după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza, mulțumind unei liste de lideri mondiali, mulți dintre ei fiind prezenți în sală.

„Apropo, unde este Canada? Unde sunteți? El știa importanța acestui lucru. A spus: 'Vreau să fiu acolo'. Atât de mulți oameni au făcut asta”, a spus Trump, referindu-se la prim-ministrul Mark Carney.

Trump a continuat timp de câteva minute, mulțumind personal liderilor din țări precum Egipt, Pakistan, Ungaria și Uniunea Europeană.

Președintele SUA a fost în mare parte elogios față de lideri. El a spus că prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care stătea în spatele lui Trump, era „un politician de mare succes” și l-a numit pe prim-ministrul ungar Viktor Orbán „un mare lider”.

