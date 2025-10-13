Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți”

13-10-2025 | 20:56
AFP

Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi, înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor.

Alexandru Toader

La începutul summitului de la Sharm el-Sheikh, preşedintele SUA a semnat acordul pentru încetarea focului şi eliberarea ostaticilor din Gaza, încheiat săptămâna trecută, în timp ce zeci de lideri mondiali au stat în spatele său, relatează Reuters.

„Ei doreau să rezolve problema din Gaza. Doreau să rezolve întreaga problemă. Se ajunsese la un punct în care situaţia era pur şi simplu nebunească”, a spus Trump referindu-se la liderii din spatele său. „Vorbeau mereu despre începerea celui de-al Treilea Război Mondial în Orientul Mijlociu, iar acest lucru nu se va mai întâmpla”, a adaugat el.

„Aceasta este ziua pentru care oamenii din întreaga regiune şi din întreaga lume au muncit, s-au străduit, au sperat şi s-au rugat. Ei au făcut lucruri în ultima lună care cred că erau cu adevărat de neconceput. Nimeni nu credea că acest lucru se poate întâmpla”, a spus Trump.

„Civilii se întorc la casele lor. Ostaticii se reunesc. Adică, este minunat. Mă uit în culise, la nivelul de dragoste şi durere. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a mărturisit Trump.

Egiptul l-a decorat pe Trump cu cea mai înaltă distincţie a statului

La rândul său, preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a mulţumit Turciei, Qatarului şi Statelor Unite şi a vorbit despre o nouă eră în Orientul Mijlociu. El a subliniat, de asemenea, speranţele sale pentru o soluţie cu două state, bazată pe recunoaşterea statalităţii palestiniene. „Reiterez sprijinul şi aspiraţia noastră pentru executarea acestui plan, creând orizontul politic esenţial pentru punerea în aplicare a soluţiei celor două state”, a spus Sissi. Vorbind despre poporul palestinian, el a spus: „Şi ei au dreptul la autodeterminare şi să aspire la un viitor în care războiul nu planează asupra lor, deţin dreptul de a se bucura de libertate şi de a trăi în statul lor independent, un stat care trăieşte alături de Israel în pace, securitate şi recunoaştere reciprocă".

Preşedintele Egiptului a anunţat că îi va acorda lui Donald Trump „Ordinul Nilului”, cea mai înaltă distincţie de stat egipteană, potrivit News.ro.

Trump a comentat premiul în discursul său câteva minute mai târziu, spunând: „Sunt profund onorat să primesc de la dvs. cea mai înaltă distincţie de stat a Egiptului. Onoarea Ordinului Nilului. Nilul este atât de frumos, atât de magnific. Este un titlu atât de frumos".
 

Trump: Reconstrucţia este „cea mai uşoară parte”

„Acum începe reconstrucţia”, spune Trump despre următorii paşi în Gaza. „Reconstrucţia va fi probabil cea mai uşoară parte. Cred că am făcut deja cea mai grea parte, pentru că restul se leagă. Ştim cu toţii cum să reconstruim şi ştim cum să construim mai bine decât oricine altcineva în lume”, a afirmat fostul magnat imobiliar.

Potrivit estimărilor Naţiunilor Unite şi ale altor organizaţii, vor fi necesare investiţii de zeci de miliarde de dolari pentru reconstrucţia infrastructurii şi a locuinţelor din Gaza.

Donald Trump a subliniat luni că lumea nu va mai fi confruntată cu un alt război mondial „dacă vom fi inteligenți”. În declarația făcută presei în timpul summitului de pace de la Sharm el-Sheikh, Trump a afirmat că acordul de pace semnat astăzi între Israel și Hamas este garanția că, dacă într-o zi va izbucni un alt război mondial, „acesta nu va avea loc în Orientul Mijlociu”.

El a mulțumit tuturor părților care au lucrat la realizarea încetării focului pentru atingerea unui astfel de „progres incredibil și istoric”. „Cele mai mari acorduri se întâmplă pur și simplu”, a remarcat Trump. „Și asta s-a întâmplat chiar aici. Și poate că acesta va fi cel mai mare acord dintre toate”, notează agenția de știri Baha.

Sursa: News.ro

