Un microfon uitat deschis a surprins o discuție neaşteptată între Trump şi preşedintele Indoneziei. Ce i-a promis liderul SUA

Stiri externe
14-10-2025 | 07:04
Donald Trump si Prabowo Subianto
Profimedia

Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat pe Donald Trump dacă se poate întâlni cu fiul său, Eric, într-o discuţie surprinsă de un microfon deschis la summitul din Egipt, potrivit Reuters.

autor
Aura Trif

Trump şi Prabowo, care au fost filmaţi, păreau să nu ştie că microfonul era pornit şi le înregistra conversaţia.

Cei doi au discutat în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, după ce Trump a ţinut un discurs în faţa liderilor mondiali reuniţi pentru summitul care a urmat semnării unui acord de încetare a focului în Gaza.

Ce a răspuns Trump

Vorbind cu Trump în timp ce cei stăteau în spatele unui podium cu un microfon, Prabowo se referă la o regiune care „nu este sigură din punct de vedere al securităţii” şi apoi îl întreabă pe Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?”

Trump spune: „Îl voi pune pe Eric să te sune. Să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi pune pe Eric să te sune.”

Prabowo continuă apoi: „Vom căuta un loc mai bun”, iar Trump repetă: „Îl voi pune pe Eric să te sune”.

Prabowo adaugă: „Eric sau Don Jr.” (fiul cel mare al lui Donald Trump - n.r.)

Cu ce se ocupă băieții președintelui american

Din înregistrarea audio nu reiese clar dacă cei doi se refereau la Trump Organization sau la vreo afacere în care este implicat preşedintele sau familia sa.

Eric Trump şi fratele său, Donald Trump Jr., sunt amândoi vicepreşedinţi executivi ai Trump Organization, care are operaţiuni comerciale în domeniul imobiliar, ospitalitate şi proiecte bazate pe blockchain. Conform site-ului său web, compania operează un club de golf în afara capitalei indoneziene Jakarta. O altă proprietate din Indonezia, un club de golf şi un resort în Bali, figurează pe site-ul web ca proiecte care se vor realiza „în curând”.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, egipt, summit, indonezia,

Dată publicare: 14-10-2025 07:04

