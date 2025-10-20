Trump se contrazice din nou și trece de partea lui Putin: ”Rușii au luptat”. Merz spune că Rusia ar urma să atace Moldova

La întâlnirea Trump-Zelenski de vineri, la Casa Albă, s-au repetat scenele tensionate din februarie, doar că de data asta în spatele ușilor închise.

Potrivit presei occidentale, Trump nu doar că l-a trimis acasă pe Zelenski fără rachete cu rază lungă de acțiune, dar l-a presat să accepte concesii teritoriale majore în favoarea Rusiei și l-a avertizat că, în caz contrar, Putin îl va distruge.

”Jurnalist: Aveți vreun semn din partea lui Putin că ar fi dispus să încheie războiul fără să înhațe bucăți smenificative din Ucraina?

Donald Trump: Ei bine, ceva va lua. Rușii au luptat și au făcut multe cuceriri. Au câştigat anumite teritorii. Noi (SUA) suntem singura naţiune care merge, câştigă un război şi apoi se retrage cu mâinile goale”.

”Donald Trump: Ce spun eu e că ar trebui să oprească războiul la actuala linie a frontului. Să se ducă fiecare acasă, să nu se mai omoare și cu asta, basta.

Jurnalist: Ce credeți că ar trebui să se întâmple cu Donbas?

Donald Trump: Să rămână cum e acum. Este deja împărțit, poate rămâne așa cum este acum. Cred că 78% din teritoriul Donbasului este deja controlat de Rusia”.

Declarațiile lui Trump vin după o nouă întâlnire tensionată cu președintele ucrainean și reprezintă încă o schimbare bruscă față de propria poziție din septembrie, când spunea că Ucraina și-ar putea recâștiga întreg teritoriul.

Zelenski s-a dus vineri la Washington sperând să profite de frustrarea crescândă a lui Trump faţă de Vladimir Putin, dupa ce summitul din Alaska nu a fost urmat de niciun progres catre pace.

Însă, influențat de discuția telefonică avută în ajun cu Vladimir Putin, Donald Tump nu doar că nu i-a dat lui Zelenski rachete cu rază lungă de acțiune, dar l-a presat să cedeze integral Donbasul, inclusiv porțiuni pe care armata rusă nu le-a cucerit în ultimii 11 ani. Ar primi în schimb de la ruși mici zone din cele două regiuni sudice Herson și Zaporojie.

Volodimir Zelenski: ”Sunt de acord că, dacă vrem să se termine războiul și să începem urgent negocieri de pace, trebuie să rămânem în punctul în care ne aflăm acum (pe front). Dar nu să dăm ceva în plus lui Putin, doar pentru că asta își dorește. Deci să înghețăm frontul și să începem discuțiile în orice format posibil, trilateral, bilateral, dar trebuie să negociem pacea în liniște, nu cu rachete și drone căzând peste noi”.

Cancelarul Germaniei: ”A doua zi Rusia va ataca o altă țară. Ar putea fi Moldova”

Potrivit ziarului Financial Times, care citează oficiali europeni la curent cu detalii din culisele întâlnirii de la Casa Alba, discuția a degenerat într-o ceartă în toată regula, în care Trump „a înjurat tot timpul” și a aruncat la un moment dat hărțile frontului prezentate de ucraineni, spunând că „s-a săturat să le vadă”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: ”Am vorbit îndelung la telefon (cu Zelenski) după întâlnirea lui cu Trump. Vizita nu a decurs cum spera Zelenski, cred că pot spune asta. Războiul s-ar încheia în 24 de ore dacă Ucraina oprește luptele și se predă Rusiei. Dar putem presupune că a doua zi Rusia va ataca o altă țară. Ar putea fi Moldova ori unul dintre statele baltice. Dar și în țările noastre vedem zilnic atacuri cibernetice lansate de ruși, campanii de dezinformare și multe altele”.

Potrivit surselor citate, în cursul întâlnirii, Trump i-a servit lui Zelenski argumentele lui Putin, cu riscul de a se contrazice singur. În ultimele săptămâni, liderul american a declarat că armata rusă e un tigru de hârtie, iar economia rusă se prăbușește.

Vladimir Milov, fost ministru rus adjunct al energiei, în exil: ”Au trecut deja 9 luni din mandatul președintelui Trump, iar impactul este zero. Nimic din ce face Trump nu are impact asupra acțiunilor lui Putin. Ca să schimbăm asta, trebuie pus pe masă ceva mai serios decât retorica lui Trump. Când președintele Trump o să pună presiune asupra lui Putin și cu altceva decât vorbe goale, abia atunci s-ar putea schimba ceva”.

