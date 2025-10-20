„Ceartă cu țipete” între Trump și Zelenski. Liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului: „Acceptă sau vă distruge”

Întâlnirea recentă de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a transformat într-o „ceartă cu țipete”, în care liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului ucrainean, anunță Financial Times (FT).

Alexandru Toader

O nouă întrevedere tensionantă a avut loc între președintele american și cel ucrainean la Casa Albă, iar persoane familiarizate cu subiectul au declarat pentru Financial Times că totul s-a transformat într-o ceartă în care cei doi lideri au țipat unul la altul.

Ba mai mult, Trump „a înjurat tot timpul”.

În acele momente, Trump l-a îndemnat pe Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului, avertizându-l că Vladimir Putin a spus că va „distruge” Ucraina dacă nu va fi de acord.

Sursa citată notează că președintele SUA a aruncat hărțile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas lui Putin și a repetat în mod repetat punctele discutate de liderul rus în convorbirea telefonică din ziua precedentă.

Deși Trump a aprobat ulterior înghețarea liniilor de front actuale, întâlnirea conflictuală pare să reflecte schimbarea de poziție a președintelui american față de război și disponibilitatea sa de a aproba cererile maximaliste ale lui Putin.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a avut loc în contextul în care președintele american încearcă să obțină un acord de pace pentru a opri războiul din Ucraina, imediat după încetarea focului dintre Israel și Hamas.

Zelenski și echipa sa au mers la Casa Albă sperând să-l convingă pe Trump să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă acesta a refuzat. Întâlnirea a fost tensionată, amintind de cea din februarie, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de recunoștință față de SUA.

Trump ar fi folosit retorica lui Putin

Potrivit oficialilor europeni informați despre discuții, Trump ar fi preluat aproape integral retorica lui Vladimir Putin, inclusiv afirmația că invazia este doar o „operațiune specială, nu un război”. El i-ar fi spus lui Zelenski că pierde războiul și l-a avertizat: „Dacă Putin vrea, te va distruge”. Într-un moment de iritare, Trump ar fi aruncat la o parte hărțile frontului ucrainean, spunând că „s-a săturat să tot vadă aceeași linie roșie” și că „nici nu știe unde e locul acela”.

Trump ar fi susținut, contrar propriilor declarații anterioare, că economia Rusiei „merge foarte bine”. Totuși, ulterior, într-un interviu pentru Fox News, a spus că este încrezător că va reuși să pună capăt conflictului și că Putin „va lua ceva, a câștigat anumite teritorii”.

Se pare că Putin i-ar fi făcut lui Trump o nouă ofertă de pace, prin care Ucraina ar trebui să cedeze regiunile din estul Donbas încă aflate sub controlul său, în schimbul unor mici zone din sudul Ucrainei (Herson și Zaporojie). Propunerea reprezintă o concesie minoră față de cea discutată în august, în Alaska, când Putin ceruse ca Ucraina să renunțe complet la Donbas.

Această idee este însă inacceptabilă pentru Kiev. Deputatul Oleksandr Merejko, președintele comisiei de politică externă a parlamentului ucrainean, a afirmat că cedarea Donbasului fără luptă este imposibilă, întrucât ar oferi Rusiei teritorii pe care nu a reușit să le cucerească din 2014 și ar slăbi coeziunea internă a Ucrainei. El a spus că scopul real al lui Putin este să „distrugă Ucraina din interior”.

Repetarea de către Trump a retoricii rusești a dezamăgit aliații europeni, care sperau că liderul american va sprijini Kievul. Trei oficiali europeni au confirmat că Trump a petrecut mare parte din întâlnire predicând și insistând ca Zelenski să accepte oferta Rusiei.

După întrevedere, Zelenski ar fi fost vizibil dezamăgit, iar liderii europeni au adoptat o atitudine „pragmatică”, pregătindu-se pentru scenarii dificile. Ulterior, Zelenski a declarat că sunt necesari „pași decisivi din partea SUA, Europei și țărilor G20 și G7” pentru a pune capăt războiului.

Sursa: Financial Times

