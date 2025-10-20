Sugestia controversată a lui Donald Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „Să fie împărţită aşa cum este”

Stiri externe
20-10-2025 | 07:13
donald trump
AFP

Președintele american Donald Trump a sugerat “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului: "Deocamdată, ambele părţi implicate în conflict ar trebui să se oprească la linia de luptă”.

autor
Alexandru Toader

Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să renunţe la o parte din teritoriu, relatează The Guardian.

„Să fie împărţită aşa cum este”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One duminică. „Este divizată în acest moment”, a spus el, adăugând că „poate fi lăsată aşa cum este acum”.

„Ei pot negocia ceva mai târziu”, a spus el. Dar, deocamdată, ambele părţi implicate în conflict ar trebui „să se oprească la linia de luptă – să se întoarcă acasă, să înceteze luptele, să înceteze uciderile”.

Comentariile lui Trump au venit după o întâlnire tensionată cu preşedintele ucrainean la Casa Albă vineri şi vor fi considerate o schimbare bruscă faţă de poziţia sa din septembrie, când a spus că Ucraina ar putea recâştiga tot teritoriul său şi chiar „merge mai departe” în teritoriile ruseşti. El a descris, de asemenea, Rusia ca fiind un „tigru de hârtie”.

Citește și
Donald Trump
Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu

Zelenski a mers la Washington sperând să profite de frustrarea crescândă a lui Trump faţă de Vladimir Putin, după ce summitul preşedintelui american din Alaska nu a reuşit să aducă o schimbare în război.

Însă liderul ucrainean a plecat cu mâna goală, nereuşind să obţină rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acţiune după săptămâni de lobby. Rachetele ar fi fost cele mai puternice arme din arsenalul Ucrainei şi i-ar fi permis să lovească cu precizie ţinte aflate în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Trump părea mult mai optimist cu privire la perspectivele unui acord după o lungă convorbire telefonică joi cu Putin, în care au convenit să se întâlnească în curând la Budapesta.

După întâlnirea cu Zelenski la Casa Albă, Trump a declarat pe reţelele sociale că discuţiile au fost „foarte interesante şi cordiale, dar i-am spus, aşa cum i-am sugerat şi preşedintelui Putin, că este timpul să înceteze uciderile şi să se ajungă la un ACORD”.

În culise, Trump l-a presat pe Zelenski să cedeze o parte din teritoriul Ucrainei Rusiei, potrivit unor persoane informate cu privire la discuţii.

Sursele au descris întâlnirea ca fiind tensionată, delegaţia ucraineană plecând frustrată, notează News.ro.

Două dintre surse au declarat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a numărat printre cei care au îndemnat cel mai agresiv ucrainenii să accepte propunerea Rusiei de schimb, potrivit Reuters. Witkoff a menţionat că Doneţk şi Luhansk au populaţii semnificative vorbitoare de limbă rusă, a declarat una dintre surse, un aspect pe care l-a subliniat public şi anterior.

Cele două surse au senzaţia că Trump a fost influenţat de convorbirea telefonică de joi cu Putin, în timpul căreia, potrivit Washington Post, Putin a propus un schimb teritorial în care Ucraina ar ceda regiunile Doneţk şi Luhansk în schimbul retragerii Rusiei din mici părţi ale regiunilor Zaporizhzhia şi Herson.

Întrebat într-un interviu acordat joi pentru Fox News dacă Putin ar fi dispus să pună capăt războiului „fără a lua proprietăţi semnificative din Ucraina”, Trump a răspuns: „Ei bine, va lua ceva. Ei au luptat şi el are multe proprietăţi. A câştigat anumite proprietăţi”, a spus Trump. „Suntem singura naţiune care merge, câştigă un război şi apoi pleacă.”

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, donald trump,

Dată publicare: 20-10-2025 07:13

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Zelenski cere „măsuri decisive” împotriva Rusiei după ce Trump i-a refuzat rachetele Tomahawk
Stiri actuale
Zelenski cere „măsuri decisive” împotriva Rusiei după ce Trump i-a refuzat rachetele Tomahawk

Președintele ucrainean s-a întors cu mâinile goale de la Washington, după ce Trump a cerut ambelor părți să „se oprească acolo unde sunt” și să lase istoria să decidă.

Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu
Stiri externe
Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu

În timp ce zbura în Orientul Mijlociu pentru a sărbători victoria sa diplomatică privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, președintele Donald Trump a lăudat un aliat în special: Qatarul.

Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”
Stiri externe
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”

Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului.

Recomandări
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări
Stiri Justitie
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Curtea Constituţională a României discută luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament. Acuzațiile aduse de opoziție lui Florin Barbu
Stiri actuale
Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută în Parlament. Acuzațiile aduse de opoziție lui Florin Barbu

Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, este dezbătută luni în Camera Deputaţilor. Votul este programat miercuri, 22 octombrie.

Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță
Stiri actuale
Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță

Expertiza făcută la blocul din Calea Rahovei, avariat de explozia puternică de vineri dimineață, arată clar că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul făcut de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

Top citite
1 fumat terasa
Shutterstock
Doctor de bine
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge
2 hipertensiune arteriala
Shutterstock
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
3 alergat miscare sport
StirilePROTV
Doctor de bine
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Octombrie 2025

29:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28