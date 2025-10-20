Zelenski consideră întâlnirea cu Trump un succes. Ucraina vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot

Stiri externe
20-10-2025 | 17:30
donald trump volodimir zelenski
AFP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea sa de săptămâna trecută cu Donald Trump drept un succes, afirmând că discuțiile au dus la progrese privind achiziția de noi sisteme de apărare aeriană.

autor
Ioana Andreescu

Declarațiile sale contrastează cu relatările potrivit cărora Trump l-ar fi certat folosind inclusiv un limbaj vulgar în timpul primirii la Casa Albă, transmite Reuters.

În declarații făcute duminică presei, inițial neoficiale, dar autorizate pentru publicare luni, liderul ucrainean a descris mesajul lui Trump de la întâlnire – care s-a încheiat cu îndemnul liderului american la un armistițiu în actualele linii ale frontului – ca fiind unul „pozitiv”.

„După multe runde de discuții de peste două ore cu (Trump) și echipa sa, mesajul său, în opinia mea, este pozitiv: că rămânem pe pozițiile noastre din prima linie”, a spus Zelenski.

Ucraina și aliații săi au cerut de mult timp un armistițiu imediat, cu trupele aflate în pozițiile actuale, în timp ce Moscova a cerut Ucrainei să cedeze mai mult teritoriu înainte de a opri luptele.

Citește și
trump zelenski
„Ceartă cu țipete” între Trump și Zelenski. Liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului: „Acceptă sau vă distruge”

Președintele ucrainean a făcut aceste declarații înainte ca Reuters și alte instituții media să relateze că, în timpul întâlnirii lor, Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunțe la unele teritorii ucrainene, iar surse au descris discuția lor ca fiind mai tensionată decât s-a dezvăluit inițial.

Gabriela Firea, întrebată dacă va candida din nou la Primăria Capitalei: ”Avem sondaje interne, nu le-am făcut publice”

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, intalnire, Zelenski, patriot,

Dată publicare: 20-10-2025 17:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Zelenski se declară pregătit să-l întâlnească pe Putin. Îl compară pe președintele rus cu organizația teroristă Hamas
Stiri externe
Zelenski se declară pregătit să-l întâlnească pe Putin. Îl compară pe președintele rus cu organizația teroristă Hamas

Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuţiilor cu Donald Trump, a consemnat agenţia de presă ungară MTI.

„Ceartă cu țipete” între Trump și Zelenski. Liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului: „Acceptă sau vă distruge”
Stiri externe
„Ceartă cu țipete” între Trump și Zelenski. Liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului: „Acceptă sau vă distruge”

Întâlnirea recentă de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a transformat într-o „ceartă cu țipete”, în care liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului ucrainean, anunță Financial Times (FT).

Zelenski cere „măsuri decisive” împotriva Rusiei după ce Trump i-a refuzat rachetele Tomahawk
Stiri actuale
Zelenski cere „măsuri decisive” împotriva Rusiei după ce Trump i-a refuzat rachetele Tomahawk

Președintele ucrainean s-a întors cu mâinile goale de la Washington, după ce Trump a cerut ambelor părți să „se oprească acolo unde sunt” și să lase istoria să decidă.

Recomandări
Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”
Stiri Politice
Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat luni după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație privind legea pensiilor magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Stiri externe
MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al țării noastre.

Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate
Stiri Sociale
Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate

CFR a anunțat luni suspendarea temporară a circulației pentru aproape 40 de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care compania de transport călători o are la CFR SA, managerul infrastructurii feroviare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Octombrie 2025

47:17

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28