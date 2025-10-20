Zelenski consideră întâlnirea cu Trump un succes. Ucraina vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea sa de săptămâna trecută cu Donald Trump drept un succes, afirmând că discuțiile au dus la progrese privind achiziția de noi sisteme de apărare aeriană.

Declarațiile sale contrastează cu relatările potrivit cărora Trump l-ar fi certat folosind inclusiv un limbaj vulgar în timpul primirii la Casa Albă, transmite Reuters.

În declarații făcute duminică presei, inițial neoficiale, dar autorizate pentru publicare luni, liderul ucrainean a descris mesajul lui Trump de la întâlnire – care s-a încheiat cu îndemnul liderului american la un armistițiu în actualele linii ale frontului – ca fiind unul „pozitiv”.

„După multe runde de discuții de peste două ore cu (Trump) și echipa sa, mesajul său, în opinia mea, este pozitiv: că rămânem pe pozițiile noastre din prima linie”, a spus Zelenski.

Ucraina și aliații săi au cerut de mult timp un armistițiu imediat, cu trupele aflate în pozițiile actuale, în timp ce Moscova a cerut Ucrainei să cedeze mai mult teritoriu înainte de a opri luptele.

Președintele ucrainean a făcut aceste declarații înainte ca Reuters și alte instituții media să relateze că, în timpul întâlnirii lor, Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunțe la unele teritorii ucrainene, iar surse au descris discuția lor ca fiind mai tensionată decât s-a dezvăluit inițial.

