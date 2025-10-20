De ce vrea Putin ca Ucraina să îi cedeze Donbasul. ISW dezvăluie ce se ascunde în spatele marii dorințe a liderului rus

Stiri externe
20-10-2025 | 15:10
vladimir putin
AFP

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-ar fi spus lui Donald Trump că este dispus să returneze Ucrainei o parte din regiunile ocupate, Herson și Zaporijie, dar cu un preț.

autor
Alexandru Toader

Astfel, liderul de la Kremlin a venit cu această propunere în timpul ultimei discuții cu președintele american Donald Trump, care a cerut, în schimb, ca Rusia să obțină controlul total al Donbasului, anunță Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit publicației ucrainene Focus.ua.

Încă din 2014, armata Kremlinului încearcă să cucerească în totalitate regiunea ucraineană Donabs.

Transferarea întregului teritoriu al Donbasului sub control rusesc, așa cum a cerut liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea crea condițiile pentru ca Rusia să reia ostilitățile și atacurile asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la un moment convenabil pentru ea.

Potrivit informațiilor obținute de ISW, Vladimir Putin i-ar fi spus președintelui american Donald Trump că este dispus să returneze Ucrainei părți ocupate din două regiuni – Zaporojie și Herson. În schimb, liderul de la Kremlin ar fi reiterat cererea de a obține controlul deplin asupra întregului teritoriu al Donbasului. 

Analiștii notează că, deși s-au publicat informații despre noile propuneri ale lui Putin, apărute în Washington Post, condițiile exacte impuse de liderul rus rămân neclare.

„Putin s-ar putea referi la părțile din regiunile Zaporojie și Herson aflate sub control ucrainean, pe care Rusia le-a anexat ilegal, dar nu le ocupă”, scrie ISW.

Care ar fi avantajele Rusiei

În august 2025, Putin a lansat ideea de a transfera regiunea Donețk sub control rusesc în schimbul unei încetări a focului. Ca și înainte, analiștii ISW consideră că Rusia ar obține un avantaj disproporționat dacă Ucraina ar accepta o astfel de înțelegere.

„Regiunea Donețk conține teritorii de importanță strategică pentru apărarea Ucrainei și pentru baza sa industrialo-militară, inclusiv centura fortificată – principala linie de apărare a Ucrainei în Donbas încă din 2014, transformată într-un important centru logistic și industrial”, explică experții.

Totodată, astfel de cereri sunt formulate și pentru că armata rusă nu are capacitatea de a cuceri întregul teritoriu al Donbasului pe cont propriu. În ritmul actual al înaintării pe front, ar fi nevoie de câțiva ani pentru a atinge aceste obiective, apreciază ISW.

Rusia, după ce va fi cucerit întregul teritoriu al Donbasului, va obține o serie de avantaje, consideră analiștii. În special, rușii vor avea următoarele oportunități:

- Cucerirea Donbasului va permite armatei ruse să evite un război „prelungit și sângeros”. Rușii vor putea continua luptele în adâncul teritoriului ucrainean din noi poziții pe front, care se vor întinde de-a lungul graniței regiunii Donețk;

- Forțele armate ruse vor obține poziții mai avantajoase pentru atacuri asupra regiunii Dnipropetrovsk, Zaporojie și partea de sud a regiunii Harkov;

- Forțele armate ruse vor beneficia de condiții mai bune pentru a continua ofensiva în estul regiunii Harkov - avansând peste râul Oskil și apropiindu-se de orașul Izium;

- Rușii vor avea posibilitatea de a alege dintre mai multe operațiuni ofensive pe front care pot fi implementate și care se completează reciproc.


Ofensiva rusă ar putea beneficia de noi oportunități, mai ales în lipsa unor garanții clare că Rusia nu va relua agresiunea.

Pe 20 octombrie, în presa internațională a apărut o declarație a lui Donald Trump, în care președintele american l-a încurajat pe Volodimir Zelenski să cedeze Donbasul Rusiei.

Totodată, Reuters a relatat că Donald Trump, în cadrul unei întâlniri cu Zelenski, a discutat despre garanțiile de securitate pentru ambele state: Ucraina și Rusia.

Sursa: Focus.ua

Etichete: Rusia, Ucraina, vladimir putin, isw,

Dată publicare: 20-10-2025 15:10

