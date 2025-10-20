Zelenski se declară pregătit să-l întâlnească pe Putin. Îl compară pe președintele rus cu organizația teroristă Hamas

Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuţiilor cu Donald Trump, a consemnat agenţia de presă ungară MTI.

În interviul său, Zelenski l-a comparat pe Putin cu organizaţia teroristă Hamas, dar a spus că este pregătit să-l întâlnească personal la un summit de pace planificat să se desfăşoare la Budapesta.

Întrebat dacă Ucraina ar putea ceda teritoriu în schimbul păcii, Zelenski a afirmat că războiul ar putea fi încheiat prin mijloace diplomatice, dar a sugerat că ţara sa nu va face alte concesii teritoriale Rusiei, mai notează MTI.

