Moscova și Kiev continuă să coopereze pe schimbul de prizonieri. Au fost predați câte 146 de deținuți

24-08-2025 | 16:31
AFP

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de câte 146 de prizonieri de război de fiecare parte duminică, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, în contextul în care eforturile diplomatice de rezolvare a războiului par să stagneze.

Sabrina Saghin

„Pe 24 august, 146 de militari ruşi s-au întors de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev", a declarat ministerul pe Telegram, adăugând că „la schimb 146 de prizonieri de război ucraineni au fost predaţi", datorită eforturilor de mediere ale Emiratelor Arabe Unite.

Opt locuitori ai regiunii de frontieră ruseşti Kursk, „deţinuţi ilegal" de Ucraina, au fost, de asemenea, predaţi Rusiei, potrivit aceleiaşi surse.

Forţele ucrainene au intrat în regiunea Kursk în august 2024, ocupând o parte din aceasta timp de câteva luni, înainte de a fi respinse de forţele ruse în primăvară, cu ajutorul luptătorilor nord-coreeni.

Am fost martoră în persoană la acest eveniment plin de bucurie", a scris comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, pe Telegram, referindu-se la predarea celor opt locuitori din regiunea Kursk către Rusia, despre care a spus că a avut loc pe teritoriul belarus.

Într-un videoclip publicat de Moskalkova, aceste persoane, în mare parte femei în vârstă, pot fi văzute vorbind cu ea şi zâmbind, într-un microbuz.

Schimburile de prizonieri şi cadavre ale soldaţilor ucişi în luptă sunt unul dintre ultimele domenii în care Moscova şi Kievul continuă să coopereze, la mai bine de trei ani şi jumătate de la începerea invaziei Rusiei asupra Ucrainei.

Cele două părţi aflate în război au făcut schimb de mii de prizonieri în acest an, în conformitate cu acordurile încheiate în timpul a trei runde de discuţii directe la Istanbul, în Turcia, din mai până în iulie.

Aceste schimburi sunt singurul rezultat concret al acestor reuniuni. În timpul ultimei întâlniri în acest format, din iulie, cele două delegaţii au putut doar să constate „distanţarea" poziţiilor lor cu privire la încheierea războiului.  

Sursa: Agerpres

