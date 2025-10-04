Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Putin va avea în curând dificultăți în a-și plăti soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Războiul Rusiei în Ucraina a devenit o încercare dură de rezistență, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război. Ceea ce mulți se așteptau să fie o victorie rapidă s-a transformat într-un război costisitor de uzură, Moscova fiind incapabilă să străpungă „zidul de drone” din ce în ce mai puternic al Ucrainei.

Ucraina duce o campanie precisă pentru a paraliza rafinăriile de petrol ale Rusiei, accelerând în același timp producția de drone și rachete interne și extinzând rolul armelor autonome – inovații care nu fac decât să adâncească problemele crescânde ale Kremlinului.

Lyuba Shipovich, CEO al Dignitas Ukraine, care ajută armata să adopte tehnologii avansate, a declarat pentru Forbes că sistemele de țintire bazate pe inteligență artificială sunt deosebit de eficiente atunci când sunt utilizate departe de linia frontului: „Mai aproape de câmpul de luptă, riscul de a confunda țintele prietenoase cu cele inamice este mai mare, dar mai în spate, în spatele frontului, nu există această problemă”.

„În patru ani, URSS a învins Germania. În patru ani, rușii au reușit să cucerească doar jumătate din regiunea Donețk”, a reacționat Anatolii Tkachenko, comandantul unei baterii de mortiere din Brigada 92 de Asalt Separată a Ucrainei. Răspunsul Rusiei la toate acestea este banii, veniturile din petrol transformate în salarii care continuă să alimenteze strategia sa de măcel.

Banii din petrol cumpără soldați

Pentru a susține lupta, Kremlinul s-a bazat pe veniturile din petrol și gaze pentru a finanța salariile soldaților și plățile către familiile celor morți și răniți.

O mare parte din aceste cheltuieli sunt destinate salariilor și despăgubirilor pentru familiile celor morți și răniți. Washington Post raportează că, la Moscova, bonusul de înrolare poate ajunge la 28.000 de dolari, salariul lunar începând de la 3.200 de dolari, plus bonusuri pentru serviciul pe linia frontului și echipament capturat. Estimări recente ale Re: Russia, o platformă de cercetare condusă de academicieni ruși exilați, arată că numai costurile cu personalul au atins un nivel record de 2 trilioane de ruble (25,6 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului 2025, aproape 10% din totalul cheltuielilor federale.

Economistul rus Vladislav Inozemtsev a numit această dinamică „deathonomics” (economia morții), observând că în regiunile cele mai sărace ale Rusiei, un bărbat ucis după un an petrecut pe front poate lăsa familiei sale până la 150.000 de dolari, mai mult decât ar fi câștigat într-o viață întreagă. În același timp, economia de război a dat naștere unei noi clase de mijloc în centrul industrial al Rusiei, alimentată de salariile soldaților, indemnizațiile de deces și creșterea salariilor în fabricile de apărare. Pentru mulți, pacea ar însemna o revenire la sărăcie, creând un stimulent pervers pentru continuarea războiului.

„Nu putem concura cu Rusia în ceea ce privește forța de muncă”, a declarat pentru Forbes Oleksandra Ustinova, membră a parlamentului ucrainean. În schimb, Ucraina a învățat că Moscova apreciază mai mult veniturile decât viețile omenești. De aceea, Kievul a investit resurse în drone cu rază lungă de acțiune, lovind rafinăriile de petrol și infrastructura energetică care finanțează războiul Kremlinului.

„Ucraina își construiește încet această capacitate de descurajare, de care va avea nevoie și în viitor”, spune Volodimir Dubovik, directorul Centrului de Studii Internaționale al Universității Naționale Mechnikov din Odesa.

Dronele ucrainene spun „nu” petrolului

În august, prețurile combustibililor din Rusia au atins niveluri record, iar în septembrie, un deficit de benzină de aproximativ 400.000 de tone a forțat multe stații să se închidă, în special operatorii independenți mai mici, care nu au putut crește prețurile. În Crimeea ocupată, jumătate din toate stațiile s-au închis. Rusia pierde acum aproximativ 720 de milioane de dolari pe lună din veniturile din combustibili, deoarece atacurile ucrainene au redus exporturile de motorină și benzină cu aproximativ 30%.

„Cele mai eficiente sancțiuni – cele care funcționează cel mai rapid – sunt incendiile de la rafinăriile de petrol, terminalele și depozitele de petrol ale Rusiei. Am restricționat în mod semnificativ industria petrolieră a Rusiei, iar acest lucru limitează în mod semnificativ războiul”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un discurs ținut în seara zilei de 12 septembrie. Ofensiva cu drone a Ucrainei nu lovește doar rafinăriile de pe sol, ci remodelează și războiul aerian.

Ucraina poartă o luptă de anduranță și în aer, folosind tot mai des drone-capcană pentru a păcăli sistemele rusești de apărare și a deschide culoare pentru atacuri reale. Aproximativ 30% dintre dronele lansate ar fi momeli, potrivit analiștilor. Tacticile inovatoare au crescut eficiența campaniei ucrainene asupra industriei petroliere ruse: 21 dintre cele 38 de rafinării majore au fost lovite în acest an, iar aproape 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei este acum oprită. Scăderea producției de petrol afectează bugetul Kremlinului și capacitatea de plată a soldaților, presând tot mai mult economia rusă.

Rușii obișnuiți resimt criza economică

Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Pentru prima dată de la invazia din Ucraina, bugetul militar al Moscovei va scădea în 2026, de la 163 la 156 miliarde de dolari. Kremlinul plănuiește tăieri în 18 programe federale, inclusiv în transportul public, pentru a economisi peste 200 de miliarde de ruble. În același timp, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor reduc veniturile din petrol, principalele fonduri pentru plata soldaților și finanțarea războiului. Creșterea prețurilor la combustibil și posibilele majorări ale dobânzilor pun presiune pe economia internă, unde austeritatea începe să sufoce și mai mult viața civilă.

Economia Rusiei este tot mai afectată de război, în timp ce sectorul privat resimte impactul major al cheltuielilor militare și al dobânzilor ridicate, care au ajuns la 17%. Kremlinul plănuiește majorarea TVA-ului și a altor taxe, afectând chiar și micile afaceri. Inflația ridicată și creșterea prețurilor la combustibil pun presiune pe populație, în timp ce Ucraina lovește veniturile Moscovei din petrol prin atacuri cu drone și rachete. Această presiune economică amenință capacitatea Rusiei de a-și plăti soldații și de a menține ritmul ofensivelor militare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













