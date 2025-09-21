Serbia a organizat o paradă militară de amploare, descrisă drept „cea mai mare demonstrație de forță militară a țării” | FOTO

Prin organizarea paradei care a avut loc sâmbătă, Serbia și-a prezintat politica externă complexă, echilibrând ambițiile sale de aderare la UE cu acorduri de furnizare de arme din Franța, China, Israel și Rusia.

Serbia a organizat, sâmbătă, o paradă militară de amploare la Belgrad, prezentând tancuri, sisteme de rachete și avioane de luptă, într-o demonstrație a politicii externe multiple a națiunii din Balcanii de Vest, care echilibrează aspirațiile de aderare la UE cu acorduri de furnizare de arme din Franța, China, Emiratele Arabe Unite, Israel și Rusia.

Zece mii de soldați au defilat prin cartierul New Belgrade al capitalei sârbe, în timp ce mulțimea flutura steaguri naționale și avioane zburau deasupra lor, într-o paradă pe care guvernul a descris-o ca fiind o sărbătoare a Zilei Unității, Libertății și Steagului Național al Serbiei, potrivit Euronews.

Echipamentele prezentate au variat de la arme produse intern la cele furnizate la nivel internațional, fiind prezentate drone din Israel și Emiratele Arabe Unite.

Parada a prezentat, de asemenea, tancuri achiziționate de la Rusia și sisteme antiaeriene din China, reflectând relațiile cordiale ale Belgradului cu Moscova și Beijingul.

În același timp, președintele Aleksandar Vucic și guvernul condus de SNS au declarat în repetate rânduri că doresc ca Serbia să adere la Uniunea Europeană.

Două echipamente importante au inclus o platformă versatilă de artilerie cu rachete fabricată în Israel, capabilă să lanseze o gamă largă de muniții cu sarcini utile variabile și raze de acțiune de până la 300 de kilometri.

Un alt echipament important a fost reprezentat de avioanele de vânătoare Rafale ale Forțelor Aeriene Franceze, un avion multifuncțional din care Serbia a comandat 12 bucăți.

Oficialii au descris evenimentul ca fiind cea mai mare demonstrație de forță militară a Serbiei de până acum, iar Vucic a declarat că parada a subliniat capacitatea țării de a-și apăra independența și suveranitatea și de a acționa ca un factor de descurajare împotriva agresorilor străini.

Pe de altă parte, liderii opoziției spun că parada nu a avut atât scopul de a demonstra puterea armatei țării, cât mai degrabă de a consolida puterea lui Vucic.

Mai mulți studenți și alți susținători ai opoziției, care au organizat proteste anticorupție timp de 10 luni, au fost împiedicați de poliția anti-revoltă să participe ca spectatori.

