Preşedintele Autorităţii Palestiniene la ONU: Respingem ceea ce a comis Hamas pe 7 octombrie în Israel

25-09-2025 | 17:42
Mahmoud Abbas
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat joi, în discursul susţinut prin videoconferinţă la Adunarea Generală a ONU de la New York, că atacurile din 7 octombrie împotriva Israelului "nu au reprezentat poporul palestinian". 

Vlad Dobrea

"Respingem ceea ce a comis Hamas pe 7 octombrie", care "nu reprezintă poporul palestinian şi nici lupta sa justă pentru libertate şi independenţă", a declarat Abbas, care s-a adresat ONU prin videoconferinţă după ce SUA i-au respins cererea de viză.

În opinia preşedintelui palestinian, "crima împotriva umanităţii" comisă de Israel în Fâşia Gaza este "unul dintre cele mai oribile capitole" ale secolelor XX şi XXI.

"Ceea ce comite Israelul nu este o simplă agresiune, este o crimă de război şi o crimă împotriva umanităţii (...) care va fi consemnată în paginile cărţilor de istorie şi în conştiinţa umanităţii drept unul dintre cele mai oribile capitole ale tragediei umanitare a secolelor XX şi XXI", a declarat liderul palestinian.

Mahmoud Abbas a dat totodată asigurări că palestinienii resping antisemitismul.

"Respingem confuzia dintre solidaritatea cu cauza palestiniană şi problema antisemitismului, pe care o respingem pe baza valorilor şi principiilor noastre. Respingem antisemitismul", a mai spus Abbas.

El a declarat că este pregătit să colaboreze cu preşedintele american Donald Trump, cu Arabia Saudită, Franţa şi Naţiunile Unite pentru a implementa un plan de pace pentru Fâşia Gaza adoptat la o conferinţă din 22 septembrie, despre care a spus că ar putea deschide calea către o pace justă şi o cooperare regională mai extinsă.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-09-2025 17:42

Fiecare adult din Marea Britanie va avea nevoie de un nou card de identitate digital emis de guvern, conform planurilor care vor fi prezentate de Sir Keir Starmer, premierul britanic.

