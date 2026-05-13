Ce i-a cerut Zelenski lui Trump într-un discurs pe care l-a susținut la summitul din România: „Sperăm să abordeze problema”

”Suntem în contact permanent cu partenerii noştri americani. Le suntem recunoscători şi sperăm că problema sfârşitului războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei va fi de asemenea abordată cu această ocazie, în timp ce preşedintele Statelor Unite se află în China”, a declarat Volodimir Zelenski într-un discurs pe care l-a susţinut la un summit în România.

Zelenski pledează de luni de zile în favoarea unei relansări a eforturilor diplomatice angajate sub egida Statelor Unite în vederea găsirii unei ieşiri din invazia rusă la scară mare a Ucrainei, un proces care se află într-un punct mort de la lansarea Războiului în Iran, la 28 februarie.

China - o aliată apropiată a Rusiei - îl primeşte săptămâna aceasta pe Trump la un summit cu mize globale importante, ca Războiul din Iran şi Taiwanul.

Preşedintele ucrainean, prezent miercuri la Summitul B9 la Bucureşti, urmează să abordeze probleme de apărare - cu privire la drone.