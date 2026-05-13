Ce i-a cerut Zelenski lui Trump într-un discurs pe care l-a susținut la summitul din România: „Sperăm să abordeze problema”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut miercuri omologului său american, Donald Trump, să discute cu preşedintele chinez Xi Jinping despre sfârşitul invaziei ruse în Ucraina, relatează AFP.

Suntem în contact permanent cu partenerii noştri americani. Le suntem recunoscători şi sperăm că problema sfârşitului războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei va fi de asemenea abordată cu această ocazie, în timp ce preşedintele Statelor Unite se află în China”, a declarat Volodimir Zelenski într-un discurs pe care l-a susţinut la un summit în România.

Zelenski pledează de luni de zile în favoarea unei relansări a eforturilor diplomatice angajate sub egida Statelor Unite în vederea găsirii unei ieşiri din invazia rusă la scară mare a Ucrainei, un proces care se află într-un punct mort de la lansarea Războiului în Iran, la 28 februarie.

China - o aliată apropiată a Rusiei - îl primeşte săptămâna aceasta pe Trump la un summit cu mize globale importante, ca Războiul din Iran şi Taiwanul.

Preşedintele ucrainean, prezent miercuri la Summitul B9 la Bucureşti, urmează să abordeze probleme de apărare - cu privire la drone.

Obiectivul reuniunii de astăzi (miercuri) este să ne unim, să ne aliniem viziunile cu privire la viitorul Alianţei Nord-Atlantice”, a declarat preşedintele român Nicuşor Dan în deschiderea summitului.

La sfârşitul săptămânii, un armistiţiu de trei zile între Rusia şi Ucraina, negociat de sub egida Statelor Unite, a fost pătat de acuzaţii de încălcări ale ambelor părţi.

Trump, primit regește în China, pentru întâlnirea crucială cu Xi. Ce i-au pregătit chinezii | GALERIE FOTO

Preşedintele american Donald Trump a ajuns miercuri seară la Beijing pentru o vizită de stat în China între 13 şi 15 mai, relatează Xinhua şi Kyoto.
O țară din Europa ieftinește combustibilul și oferă sprijin pentru gospodării în contextul crizei energetice

Guvernul suedez a prezentat miercuri un pachet de măsuri de 17,5 miliarde coroane (circa 1,6 miliarde euro) pentru a combate criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu şi de blocarea Strâmtorii Ormuz, relatează agenţia EFE.
Anunțul făcut de Trump despre războiul ruso-ucrainean, înainte de a pleca spre China. Ce nu va primi Moscova, în final

Înainte de a pleca în China, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că sfârșitul războiului ruso-ucrainean „se apropie cu pași mari”.

Declarația Comună a Aliaților Nordici de la București, Summitul B9. Motivul pentru care Ungaria a anunțat că se ”abține”

Declaraţia Comună a Summitului B9 şi al Aliaţilor Nordici de la Bucureşti arată că Rusia este şi va rămâne cea mai semnificativă şi directă ameninţare pe termen lung la adresa securităţii Aliaţilor.

Băiatul în vârstă de cinci ani, dispărut de luni în județul Sibiu, a fost localizat miercuri. ”Minorul dispărut a fost găsit în viaţă”, a anunţat IPJ Sibiu. El este în stare stabilă.

LIVE | Lazio - Inter, AZI, în finala Cupei Italiei, exclusiv pe VOYO. Chivu și „nerazzurri”, în căutarea gloriei totale

Finala Cupei Italiei este programată miercuri (13 mai) la Roma. Protagonistele sunt Lazio și Inter Milano, iar marele duel pe de Stadio Olimpico va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 22:00.

