Rusia este în pragul recesiunii, după ce economia s-a contractat în primul trimestru pentru prima dată în trei ani. Responsabilii din domeniul finanțelor cer reducerea cheltuielilor pentru apărare, dar cei care se opun măsurii susțin că multe companii depind de contractele cu armata.

Oricât ar brava liderul rus, Forumul Economic de la Sankt Petersburg a început sub auspicii sumbre. Pe de o parte, prezența internațională este modestă și mai degrabă exotică, printre invitați numărându-se frații Tate ori Diana Șoșoacă. Dar, mult mai grav, un roi de drone ucrainene a stricat toată atmosfera la deschiderea de miercuri.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Noi nu facem decât să răspundem la atacurile rusești împotriva orașelor ucrainene, cred că loviturile noastre sunt justificate. Subliniez că noi lovim rafinării ori obiective militare”.

Ivor Bennett, corespondent Sky News: „Cu greu se putea imagina un fundal mai puțin dorit de Putin pentru acest eveniment de prim rang, deoarece (atacurile ucrainene) pun dureros în lumină motivul pentru care economia rusă șchioapătă. Intrat în cel de-al cincilea an, războiul din Ucraina secătuiește resursele Rusiei. Bloomberg a relatat recent că mai mulți responsabili cu greutate din Rusia l-au avertizat pe Putin că actualul cost al războiului este nesustenabil”.

Oficiali din Ministerul rus de Finanțe și din Banca centrală au transmis Kremlinului că nivelul cheltuielilor de apărare prognozate riscă să ducă la o creștere periculoasă a deficitului bugetar.

Că economia Rusiei este sub presiune este limpede la tot pasul.

Ivor Bennett, corespondent Sky News: „Mă aflu în Sankt Petersburg, pe unul dintre bulevardele principale, și peste tot vezi anunțuri precum acesta: «De închiriat». Dovadă că încă o companie din Rusia a dat faliment”.

În toată Rusia, peste 200.000 de afaceri mici și medii s-au închis în primele trei luni ale anului. Anastasia avea trei florării, dar tocmai a renunțat la una.

Anastasia, proprietara unui lanț de florării: „Nu mai există oportunități de creștere. Nu mai găsim nicio soluție. Facturile pentru utilități s-au triplat, agravând și mai mult lucrurile. Sincer, trebuie să fii nebun ca să-ți deschizi o afacere în 2026”.

TVA-ul din servicii a fost majorat drastic pentru finanțarea războiului, iar întreprinzătorii sunt striviți de povara taxelor.

Lyalya Sadykova, proprietara unui salon de înfrumusețare: „Am supraviețuit crizei din 2008, pandemiei, crizei din 2014, anul în care a început mobilizarea militară, precum și începutului operațiunii speciale (din 2022). Dar pot să spun că nu am mai trăit o criză precum aceasta. E cea mai grea perioadă pentru oamenii de afaceri din Rusia”.

În primii ani, războiul din Ucraina a ajutat la creșterea economică. Cheltuielile militare masive depășeau impactul sancțiunilor occidentale. Dar lucrurile s-au schimbat. Dronele ucrainene au scos din funcțiune multe instalații petroliere și fabrici din industria de apărare.

Alexandra Prokopenko, Centrul Carnegie Rusia-Eurasia: „Economia rusă e precum un alpinist, care a rămas blocat la o altitudine de peste opt mii de metri, numită de alpiniști «zona morții». La această altitudine, corpul omenesc nu poate supraviețui prea mult. Pierderile economice depășesc cu mult încasările. Războiul din Golf a adus încasări suplimentare pentru bugetul Rusiei, i-a oferit o gură de oxigen, dar nu a schimbat trendul economic descendent. Nu a readus alpinistul din «zona morții» în zona sigură”.

Potrivit agenției Bloomberg, Rusia ia în calcul o taxă pe profiturile excepționale ale unor producători de materii prime și bănci pentru a acoperi deficitul bugetar.